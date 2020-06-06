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В центре Чикаго собрались несколько тысяч протестующих 

РИА Новости 2 часа назад
В центре Чикаго собрались тысячи протестующих
Фото: РИА Новости
Несколько тысяч человек, выступающих в поддержку прав чернокожих, собрались в Чикаго, следует из трансляции, которую ведёт Fox News.
Согласно кадрам телеканала с высоты птичьего полёта, тысячи людей мирно идут по одной из центральных улиц города.
В последние дни по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.
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В мире , Fox News , Чикаго
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