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Бразилия рассматривает выход из ВОЗ 

Газета.Ru 1 час назад
Еще одна страна покинет ВОЗ вслед за США
Фото: Reuters
Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что страна допускает выход из ВОЗ из-за идеологизированности организации, пишет Folha de S.Paulo.
"Я предупреждаю: США вышли из ВОЗ, и мы в будущем рассматриваем. Или ВОЗ станет работать без идеологической подоплеки, или мы тоже уйдем", — приводятся слова Болсонару.
По словам президента, страна не потерпит того, чтобы извне указывали, что делать в здравоохранении.
Ранее ВОЗ выразили беспокойство из-за ситуации с коронавирусом в Бразилии и рекомендовали не торопиться снимать ограничения. Болсонару же считает, что экономические последствия нанесут больше вреда.
Бразилия находится на втором месте в мире по распространению коронавируса. В стране заразились 614 тысяч, скончались 34 тысячи человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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В мире , ВОЗ , Бразилия , США
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