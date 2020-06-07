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В центре Вашингтона возобновились погромы 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 2 часа назад
В Вашингтоне возобновились погромы
Фото: РИА Новости
В центре столицы Соединенных Штатов в субботу вечером демонстранты возобновили погромы магазинов.
В районе 23.00 субботы (06.00 воскресенья мск) группа из трех человек разбила витрину кафе в Национальном здании прессы недалеко от Белого дома и попыталась проникнуть внутрь. Они несколько раз бросили в стекло металлическую урну для мусора. Еще один молодой человек стоял на перекрестке в нескольких метрах от них, чтобы предупредить о приближении полиции. К месту происшествия оперативно прибыли правоохранители, однако нарушители успели скрыться, передает ТАСС.
До этого в течение субботы акции протеста в американской столице носили исключительно мирный характер.
Напомним, на фоне беспорядков в американских городах, которые вспыхнули в конце мая после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, президент США Дональд Трамп призвал губернаторов и мэров от демократов задействовать национальную гвардию.
В целом ряде городов США, в том числе в столице Соединенных Штатов, ввели комендантский час. На базы вблизи Вашингтона перебросили военных.
Позже глава Пентагона Марк Эспер отказался поддержать использование Закона о восстаниях 1807 года против демонстрантов, а также приказал отозвать всех переброшенных к Вашингтону военных на базы постоянной дислокации.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах и отказе американских генералов использовать армию против граждан США.
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В мире , Происшествия , Убийство , Марк Эспер , Дональд Трамп , Пентагон , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , США
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