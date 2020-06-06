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«Спусковой крючок»: почему Греция готова воевать с Турцией 

Газета.Ru 47 минут назад
Турцию призвали готовиться к войне
Фото: EPA-EFE
Греция готова начать военную кампанию против Турции в качестве ответа на агрессивные действия Анкары. Отношения двух стран накалились из-за пограничных шельфовых месторождений и миграционного кризиса. Масла в огонь добавляет желание турков превратить собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть. Эксперты не исключают военного столкновения, указывая на множество спорных тем между Грецией и Турцией. С чем связаны взаимные упреки сторон, разбиралась «Газета.Ru».
Греция готова ответить на агрессивные действия Турции, объявил греческий министр национальной обороны Никос Панайотопулос в интервью телеканалу Star. По его словам, для защиты своих суверенных прав греки пойдут на все, в том числе на военные действия против Анкары.
«Единственный способ для Греции справиться с таким поведением, которое в целом имеет тенденцию к агрессии, это, с одной стороны, использовать все свое дипломатическое оружие, а с другой стороны — обеспечить увеличение сдерживающей силы вооруженных сил», — добавил Панайотопулос.
Власти Греции готовятся к любому сценарию, продолжил министр, это включает и возможный военный ответ на агрессию турецкой стороны.
«Мы не хотим этого, но мы хотим дать понять, что сделаем все возможное, чтобы защитить наши суверенные права в максимально возможной степени», — резюмировал Панайотопулос.
Причиной столь резкого заявления министра обороны служат несколько факторов.

Шельфовый спор

Во-первых, Анкара высказывает претензии на морские территории у греческих островов, что крайне раздражает Афины. Как писали турецкие СМИ, госкомпания Турции получила заявку на разведку нефти и газа на греческом континентальном шельфе.
С точки зрения Греции, подобные действия являются провокацией, так как нарушают суверенные права Афин на эти территории. Греческий премьер Кириакос Мицотакис в начале июня отправил соответствующее письмо в Брюссель. Политик предупредил руководство Евросоюза о том, что
возможная эскалация со стороны Турции приведет не к греко-турецкому, а к европейско-турецкому кризису.
Дополнительным фактором стало заявление турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о новой договоренности с правительством национального согласия (ПНС) в Ливии по совместной разработке и разведке нефти в Средиземном море.
Из-за попыток Анкары начать разработку в районе греческого континентального шельфа 1 июня в МИД Греции был вызван турецкий посол. Кроме того, глава ведомства Никос Дендиас назвал действия Турции еще одним шагом к «узурпации суверенных прав Греции».
В вопросах шельфа между странами достаточно неувязок, в частности, из-за оккупации северной части Кипра Турцией,
отметил в разговоре с «Газетой.Ru» старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Виктор Надеин-Раевский.
«Кипр хоть и является независимым государством, но все же находится под охраной Греции в какой-то степени. Тем не менее турки захватили почти 40% территории Кипра, заселили туда около 45 тыс. человек и держат там контингент армии. И теперь ведут беспардонные исследования в районе кипрского шельфа как части турецкого государства, хотя их права на эти территории никто не признает», -— пояснил эксперт.
Проблемы возникают и касательно островов в Эгейском море: 2000 из них принадлежат Греции и лишь три Турции. Между сторонами возникают конфликты из-за споров по величине суверенной зоны в воздушном пространстве.
«Турки учитывают только три мили, когда греки — больше 10 миль морской акватории. Поэтому турецкая сторона постоянно старается нарушать эти зоны, что вызывает военные и воздушные инциденты, то же самое касается нарушения пограничных вод», — подчеркнул Надеин-Раевский.

Межрелигиозный кризис

Еще одним спорным моментом во взаимоотношениях сторон в последнее время стал вопрос статуса собора Святой Софии в Стамбуле. Эрдоган поручил своим помощникам изучить возможность преобразования музея в мечеть, пишет газета Hurriyet, тем самым вызвав гнев греческой стороны.
«Собор Святой Софии туристы смогут посещать, если она станет мечетью. Как это происходит с Голубой мечетью на площади Султанахмет. Это должна решать наша нация», — объявил президент Турции.
При этом еще в конце мая в соборе прочитали суру Корана Аль-Фатх в память о взятии Стамбула турками. Власти Греции назвали это оскорблением международного сообщества и вызовом религиозным чувствам христиан по всему миру.
Дело в том, что софийский собор является памятником византийского зодчества, возведенным в период с 532 по 537 год с целью увековечить славу Константинополя. Однако после падения Византийской империи собор превратился в мечеть. Лишь в 1935 году основатель турецкой республики Кемаль Ататюрк приказал превратить его в музей, убрав штукатурку с христианских фресок и мозаик.
Возможность возвращения собору Святой Софии статуса мечети власти Турции в целом рассматривают уже год. С точки зрения Эрдогана плюсом станет его бесплатное посещение для туристов. При этом более 30 лет собор входит в перечень памятников всемирного наследия ЮНЕСКО.
«Святая София — это знаковое явление и святыня для греков, их возмущение вполне понятно. В истории турецкой республики фактически никто не покушался на ее статус.
Нынешний спор вокруг собора можно назвать спусковым крючком, который приводит в действие весь комплекс противоречий», — сказал Надеин-Раевский.

Конфликтные отношения

Отношения Греция и Турция в целом нельзя назвать спокойными, даже если исключить из уравнения вопрос принадлежности шельфа или размеров воздушного пространства. Одним из основных камней преткновения между странами стал именно Кипр, что привело к достаточно сложной ситуации — между государствами-членами НАТО вспыхнул военный конфликт.
Этнические столкновения турков с греками на острове начались после обретения Кипром независимости в 1960 году. Обстановка накалилась к 1974 году, когда Турция с помощью военного переворота совершила вторжение на Кипр. В итоге события вылились в масштабный конфликт между Анкарой и Афинами, поддерживающими разные части населения острова. Впоследствии Кипр разделился на две части: большая отошла грекам, а меньшая — стала непризнанной турецкой республикой Северного Кипра.
Данные события отчасти стали следствием неоосманизма, распространенного среди турецких властей, указывает Надеин-Раевский.
По национальному обету Турции — последнему пакту парламента Османской империи, — территория турецкой республики должна быть гораздо больше нынешней.
«Туда входил Кипр, северная полоса вдоль границы с Сирией вместе с Алеппо, а также Ирак. Это решение уже давно несуществующего парламента, но экспансионистские устремления турок существуют до сих пор. Их подкрепляют выступления Эрдогана, говорящего о том, что Турция имеет право на все территории Османской империи или хотя бы может осуществлять руководство ими. Он придерживается несколько дурноватой теории неоосманизма, хотя официально это не провозглашалось доктриной страны», — добавил эксперт.
При этом нельзя забывать о миграционном вопросе, который ухудшает отношения между двумя странами. В конце февраля Эрдоган открыл границу с Грецией и Болгарией для беженцев из Сирии, что заставило греков возводить укрепления и усиливать пограничный контроль.
За несколько недель греко-турецкую границу пересекли несколько десятков тысяч нелегальных мигрантов, что в Афинах назвали угрозой для своей национальной безопасности.
Власти Греции также обвинили Турцию в поощрении попыток мигрантов попасть в Евросоюз. Как писали СМИ, турки пытались согнать около 130 тыс. беженцев к греческой границе.
В целом, между Турцией и Грецией повсеместно происходят стычки и столкновения как в воздушном пространстве, так и на море. Зачастую к крупным военным действиям они не приводят, исключая ситуацию с Кипром, однако заявление Греции о военном ответе создает возможность эскалации и без того напряженных взаимоотношений сторон. С точки зрения Надеина-Раевского, в данном случае развитие событий зависит от сдержанности двух стран — смогут ли они удержаться от конфронтации.
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Комментарии 4
В мире , Реджеп Эрдоган , Виктор Надеин-Раевский , Кириакос Мицотакис , МИД , ЕС , ЮНЕСКО , ИМЭМО РАН , НАТО , Газета.Ru , Hurriyet Daily News , Анкара , Брюссель , Греция , Кипр , Ливия , Стамбул , Турция
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