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Многотысячная акция против расизма началась в Мадриде 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 1 час назад
Многотысячная акция против расизма началась в Мадриде
Фото: РИА Новости
В Мадриде проходит многотысячная акция протеста против расизма в связи с гибелью в Миннеаполисе задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда.
Протестующие начали акцию перед посольством Соединенных Штатов, после чего направились к центральной мадридской площади Пуэрта-дель-Соль, передает РИА «Новости».
По данным агентства, среди участников — выходцы из африканских стран, коренные испанцы и белые американцы.
Организатором акции выступило Общество черной Африки и африканских потомков в Испании (CNAAE).
«Сегодня мы объединились, чтобы выразить нашу поддержку семье Джорджа Флойда и всему черному сообществу Соединенных Штатов, которое захватывает улицы с криком: «Нет справедливости — нет мира», — сообщили в CNAAE.
Цель собравшихся также «напомнить, что расизм в отношении черных не только проблема США, а имеет общемировой масштаб». В обществе заявили, что в Испании цвет кожи становится причиной частых полицейских проверок и трудностей с поиском работы. По данным организации, правоохранительные органы останавливают людей с черным цветом кожи в 42 раза чаще, чем остальных.
CNAAE требует от испанских властей пересмотреть закон об иностранцах — чтобы он «более уважительно относился к правам мигрантов и просителей убежища», а также «проверить учебники и другие обучающие материалы на предмет точного изложения исторических событий, связанных в рабством и колонизацией».
Между тем шествие в поддержку движения Black Lives Matter, выступающего против насилия и расизма в отношении темнокожих, прошло в японской Осаке.
В числе организаторов и участников шествия были иностранцы, в связи с чем организаторы подчеркнули, что состоявшееся шествие является «мирным маршем», а не акцией протеста.
Отмечается, что число пришедших на марш может достигать 3 тыс. человек. В свою очередь, городская полиция оценивает, что в шествии участвовали около тысячи человек.
На фоне волны протестов в США в связи с гибелью Флойда солидарные акции проходят в столицах европейских стран. На прошлой неделе демонстранты собирались у посольства США в Берлине. Также прошли акции в Париже, Афинах и других городах.
Напомним, на фоне беспорядков в американских городах, которые вспыхнули в конце мая после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, президент США Дональд Трамп призвал губернаторов и мэров от демократов задействовать национальную гвардию.
В целом ряде городов США, в том числе в столице Соединенных Штатов, ввели комендантский час. На базы вблизи Вашингтона перебросили военных. Позже глава Пентагона Марк Эспер отказался поддержать использование Закона о восстаниях 1807 года против демонстрантов, а также приказал отозвать всех переброшенных к Вашингтону военных на базы постоянной дислокации.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах и отказе американских генералов использовать армию против граждан США.
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В мире , Другое , Марк Эспер , Дональд Трамп , Пентагон , МВД , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , Испания , Мадрид , Миннеаполис , США
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