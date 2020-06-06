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Трамп: В США готовы более двух миллионов доз вакцины от COVID-19 

Российская Газета 48 минут назад
Штаты готовят более 2 млн доз вакцины от COVID-19
Фото: ТАСС
Более двух миллионов доз вакцины от нового типа коронавируса готовы к распространению, если медицинские испытания докажут ее эффективность и безопасность. Об этом в пятницу объявил президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами.
По словам хозяина Белого дома, в области создания вакцин достигнут большой успех. Сейчас над препаратами от COVID-19 работают восемь американских компаний, пишет ТАСС. Президент также указал на "весьма положительные сюрпризы" в этой работе.
Ранее Трамп заявил, что еще 11 января американские ученые начали работать над созданием вакцины от коронавируса. Он также выразил надежду, что она будет готова к концу этого года.
В мае одна из американских компаний, занимающихся разработкой вакцины от коронавируса, уже заявила о позитивном завершении первой фазы клинических испытаний. Тестирование началось в США в апреле при участии добровольцев. Специалисты отметили, что после введения препарата, количество антител в зависимости от дозы или превышало соответствующий показатель в крови людей, переболевших COVID-19, или находилось на том же уровне.
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Комментарии
В мире , Дональд Трамп , ИТАР-ТАСС , США
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