Бразилия перестала обновлять данные по коронавирусу

Бразилия перестала сообщать о количестве зараженных коронавирусом SARS-CoV-2. Последняя статистика была опубликована минздравом в пятницу.

Американский университет Джонса Хопкинса, который каждый день размещал на своем сайте сводную информацию по заболевшим COVID-19 в мире, в субботу также удалил данные по Бразилии, так как не видит смысла публиковать усеченные данные, содержащие только информацию за последние 24 часа.

Президент южноамериканской страны Жаир Болсонару заявил, что в ежедневную сводку необходимо включать сведения о выявленных в этот конкретный день положительных результатах тестирования и смертях, зарегистрированных в течение суток.

ТАСС напоминает, что Бразилия занимает второе место в списке стран с наибольшим количеством инфицированных (645 771), уступая лишь США (1 901 416).