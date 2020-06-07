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Бразилия перестала обновлять данные по числу зараженных коронавирусом 

Российская Газета и ещё 23 1 час назад
Бразилия перестала обновлять данные по коронавирусу
Фото: EPA
Бразилия перестала сообщать о количестве зараженных коронавирусом SARS-CoV-2. Последняя статистика была опубликована минздравом в пятницу.
Американский университет Джонса Хопкинса, который каждый день размещал на своем сайте сводную информацию по заболевшим COVID-19 в мире, в субботу также удалил данные по Бразилии, так как не видит смысла публиковать усеченные данные, содержащие только информацию за последние 24 часа.
Президент южноамериканской страны Жаир Болсонару заявил, что в ежедневную сводку необходимо включать сведения о выявленных в этот конкретный день положительных результатах тестирования и смертях, зарегистрированных в течение суток.
ТАСС напоминает, что Бразилия занимает второе место в списке стран с наибольшим количеством инфицированных (645 771), уступая лишь США (1 901 416).
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В мире , Латинская Америка , Ситуация в мире , Коронавирус , COVID-19 , Коронавирус в Росии , Минздрав РФ , ИТАР-ТАСС , Бразилия
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