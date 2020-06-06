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США отказались вернуть России захваченную дипсобственность 

Lenta.ru и ещё 5 28 минут назад
США отказались вернуть России захваченную собственность
Фото: EPA
США отказались вернуть России захваченную дипломатическую собственность в Нью-Йорке, которая была необходима по гуманитарным соображениям. Об этом рассказал зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин на заседании комитета ГА ООН по отношениям со страной пребывания, передает РИА Новости.
По его словам, когда губернатор штата Нью-Йорк объявил о введении чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса, Россия обратилась с просьбой вернуть дипсобственность для использования персоналом миссии в целях снижения риска, связанного с распространением инфекции.
Однако, как заявил дипломат, США не ответили на вербальную ноту российской миссии, сообщив посольству России в Вашингтоне, что не следует ждать положительного ответа. Кузьмин отметил, что такие действия американской стороны нарушают соглашения о стране пребывания.
В сентябре 2017 года российское генконсульство в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства в Нью-Йорке передали США по требованию госдепартамента. Ведомство потребовало закрыть их в ответ на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в России. Российским дипломатам закрыли доступ в генконсульство. Москва назвала такие действия недружественным шагом и пообещала обратиться в суд.
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В мире , США , Геннадий Кузьмин , ООН , Госдеп США , РИА Новости , Нью-Йорк
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