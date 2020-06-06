Трамп жестко пригрозил мэру Вашингтона

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп призвал мэра Вашингтона Мюриэл Боузер уважать сотрудников Нацгвардии, которые находятся на его территории. В противном случае политик пообещал ввести «группу мужчин и женщин».

Глава государства назвал градоначальника некомпетентной. Он сказал, что бюджет города полностью вышел из-под контроля и руководитель населённого пункта постоянно обращается в администрацию президента «за подачками».

"Теперь [она] сражается с Национальной гвардией, которая спасла её от большого позора в последние несколько ночей. Если она не будет хорошо относиться к этим мужчинам и женщинам, тогда мы приведём другую группу мужчин и женщин", — написал он в Twitter.

Как писал NEWS.ru, протесты в США продолжаются, однако присутствие полиции и Национальной гвардии на улицах отчасти помогло побороть погромы и мародёрство. При этом разношёрстные подразделения, стянутые на американские улицы, поставили граждан в тупик. Некоторые правоохранители были без опознавательных знаков и отказались говорить журналистам, к какому ведомству они относятся, навеяв им ассоциации с «авторитарными режимами».