Польша задумала переиграть Россию

Польша начала строительство стратегического канала, ведущего в Балтийское море, чтобы ей больше не приходилось пользоваться проливом, который контролирует Россия . Стоимость объекта с начала стройки выросла вдвое, а одобрение Евросоюза еще не получено. Но поляков это не останавливает.

Несмотря на возражения активистов-экологов, Польша начала строительство стратегического канала, ведущего в Балтийское море, чтобы ей больше не приходилось пользоваться проливом, который контролирует Россия.

Балтийская коса — узкая полоса суши протяженностью в 65 километров — перекрывает восточной части Польши выход в открытое море, в результате чего кораблям приходится проходить через Балтийский пролив, который находится на территории российской Калининградской области

К месту работ уже было стянуто тяжелое оборудование, которое будет использовано для создания искусственного канала длиной в 1,3 километра через косу, сооружений для защиты берега гавани, инфраструктуры канала и искусственного острова в Калининградском заливе. Между тем Евросоюз призвал Варшаву сначала дождаться одобрения.

Идея создания этого канала возникла еще в 1577 году, однако проект канала был предложен после того, как в 2006 году Россия перекрыла свою морскую границу с Польшей, ограничив передвижение судов в Калининградском заливе до 2009 года.

Поскольку стоимость этого проекта уже выросла в два раза и достигла 400 миллионов долларов, правительство теперь пытается представить его как объект, имеющий большое значение для национальной безопасности.

В апреле один польский министр сказал, что «после аннексии Крыма Россией геополитическая ситуация радикальным образом изменилась», и Польша начала настаивать на увеличении численности контингента НАТО на ее территории, поэтому «эффективность инвестиций [в этот канал] заново не просчитывалась».

Аркадиуш Зглински (Arkadiusz Zglinski), директор местного порта Эльблонг, чья деятельность по осуществлению международных перевозок зависит от сотрудничества с Россией, сказал, что Москва может в любой момент снова перекрыть границу. «Нам необходимо лишить их инструментов эмоционального шантажа», — сказал он.

Защитники окружающей среды обратились с жалобой в национальные природоохранные органы, однако момент вынесения решения откладывался уже семь раз.

Радослав Гавлик (Radoslaw Gawlik), директор экологической группы EKO-Unia, которая подала жалобу, сообщил, что работы по строительству этого канала затронули защищенную природную зону и поставили под угрозу местную экосистему.

Тем не менее, работы продолжаются, и сообщается, что строительство канала будет закончено к концу 2022 года. Официальный представитель польского транспортного министерства сообщил, что этот канал имеет огромное значение для всей страны.

Энтузиасты надеются, что этот короткий путь в гавань и новая инфраструктура позволят привлечь больше яхт и грузовых судов в порт Эльблонг, который сейчас работает лишь на 6,5% от своих возможностей.