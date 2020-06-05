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Бабченко предрек США «массовый кирдык» 

Вероника Полынина 15 минут назад
Бабченко предрек США «массовый кирдык»
Фото: РИА Новости
Украинский журналист Аркадий Бабченко охарактеризовал ситуацию с беспорядками в США как «массовый кирдык» и посоветовал покупать оружие.
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В своем телеграм-канале Бабченко, назвавший себя «дедушкой Вангой», напомнил о своем посте от 14 апреля, в котором он рассуждал о том, что в условиях апокалипсиса преимущество получат «не те люди, которые кутались в пледик с капучино на подоконнике, а те, кто ходил в тир».
Журналист привел статистику, согласно которой в США в мае резко выросли продажи оружия. За месяц было продано около 1,7 млн единиц оружия, что на 80% превышает прошлогодний показатель.
«Точку в вопросе самозащиты поставила жизнь. Внезапно выяснилось, что в случае массового кирдыка никакая полиция тебя защитить не сможет. А смогут только господа Смит & Вессон», — резюмировал он.
Как сообщал «Рамблер», в 2018 году спецслужбы Украины инсценировали убийство Аркадия Бабченко. Почти сутки Бабченко считался мертвым, а затем появился на брифинге главы СБУ и заявил, что покушение было инсценировкой.
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В мире , Аркадий Бабченко , СБУ , США
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