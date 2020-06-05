Бабченко предрек США «массовый кирдык» 

Украинский журналист Аркадий Бабченко охарактеризовал ситуацию с беспорядками в США как «массовый кирдык» и посоветовал покупать оружие.

В своем телеграм-канале Бабченко, назвавший себя «дедушкой Вангой», напомнил о своем посте от 14 апреля, в котором он рассуждал о том, что в условиях апокалипсиса преимущество получат «не те люди, которые кутались в пледик с капучино на подоконнике, а те, кто ходил в тир».

Журналист привел статистику, согласно которой в США в мае резко выросли продажи оружия. За месяц было продано около 1,7 млн единиц оружия, что на 80% превышает прошлогодний показатель.

«Точку в вопросе самозащиты поставила жизнь. Внезапно выяснилось, что в случае массового кирдыка никакая полиция тебя защитить не сможет. А смогут только господа Смит & Вессон», — резюмировал он.