«Могли забрать и Токио»: россияне запретили отдавать Курилы 

Российские пользователи социальных сетей решили не отдавать Японии Курильские острова. Об этом сообщает «Ура.ру».

В 1956 году, как сообщал «Рамблер», Советский Союз и Япония подписали декларацию, подразумевавшую передачу последней островов Шикотан и Хабомаи. В 2018-м премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил президенту России Владимиру Путину вернуться к обсуждению вопроса на ее основе.

В 2019-м министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия признает декларацию 1956-го и готова передать Японии Хабомаи и Шикотан, если та признает итоги Второй мировой войны и подпишет мирный договор, но Токио этого не хочет.

На днях японский политолог Юкио Касияма назвал решение проблемы Курильских островов на основе декларации 1956 года вредной идеей и призвал отнять у России все четыре острова южной группы островов Курильского архипелага, оккупированные СССР, — Итуруп, Хабомаи, Кунашир и Шикотан.

«В соцсетях решили не отдавать Курилы Японии», — сообщает «Ура.ру».

Одни интернет-пользователи выразили уверенность, что Японии следует быть благодарной за то, что Советский Союз не отнял у нее еще и Токио. Другие отметили, что призывы политологов не следует воспринимать серьезно, потому что такова их работа.