Зеленский и Меркель обсудили «нормандский формат»

Выполнение договоренностей, достигнутых на саммите "нормандской четверки" (Германия, РФ, Украина, Франция) в Париже, "проложит путь к саммиту в Берлине". Об этом заявил в пятницу украинский президент Владимир Зеленский, ссылаясь на состоявшийся 5 июня телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.
"Ангела Меркель — настоящий друг Украины. В телефонном разговоре мы подтвердили необходимость последовательной имплементации всех договоренностей, достигнутых на саммите "нормандской четверки" в Париже. Эффективное выполнение проложит путь к саммиту в Берлине", — написал Зеленский в Twitter.