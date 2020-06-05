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Зеленский и Меркель обсудили выполнение договоренностей «нормандской четверки» 

ТАСС и ещё 7 1 час назад
Зеленский и Меркель обсудили «нормандский формат»
Фото: Reuters
Выполнение договоренностей, достигнутых на саммите "нормандской четверки" (Германия, РФ, Украина, Франция) в Париже, "проложит путь к саммиту в Берлине". Об этом заявил в пятницу украинский президент Владимир Зеленский, ссылаясь на состоявшийся 5 июня телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.
"Ангела Меркель — настоящий друг Украины. В телефонном разговоре мы подтвердили необходимость последовательной имплементации всех договоренностей, достигнутых на саммите "нормандской четверки" в Париже. Эффективное выполнение проложит путь к саммиту в Берлине", — написал Зеленский в Twitter.
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В мире , Европа , Конфликты , Политика , Украина , Ангела Меркель , Владимир Зеленский , Германия , Франция
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