Собор Святой Софии в Стамбуле Эрдоган сделает мечетью

Президент Турции поручил своим помощникам провести всестороннее изучение вопроса о смене статуса собора Cвятой Софии в Стамбуле. Об этом пишет газета Hurriyet.

Таким образом Эрдоган может фактически отменить решение основателя светского турецкого государства Кемаля Ататюрка, принятого в 1935 году, когда собор стал музеем. По словам Эрдогана, святыню в любом случае смогут посещать туристы, как это сейчас происходит с Голубой мечетью.

В соборе Святой Софии 29 мая прочитали суру Корана Аль-Фатх в память о завоевании Стамбула. Это вызвало возмущение Греции . В Афинах заявили, что эта акция оскорбляет международное сообщество и бросает вызов религиозным чувствам христиан во всем мире.

Турецкий политолог, доцент Университета экономики и технологий торговой палаты и биржи Турции Тогрул Исмаил говорит, что Эрдоган учитывает мнение мусульманского населения страны. Вопрос о соборе Святой Софии — внутреннее дело Турции, подчеркивает собеседник Business FM:

«Вопрос о том, чтобы сделать собор Святой Софии мечетью, был всегда актуален, но он всегда обходился политиками. Учитывая тот факт, что нынешнее руководство страны уже долгое время у власти, этот вопрос постоянно возникает перед ними, и, естественно, руководство страны по этому поводу успокаивает страсти вокруг этой темы, хотя надо понимать, что основная масса избирателей Партии справедливости и развития — это все-таки происламистски настроенное население, надо учитывать их мнение тоже. Но дело в том, что основная часть собора продолжает действовать как музей. В определенных местах мусульмане могут провести свои обряды, намазы и так далее. Это успокоит мусульманское население и мировое сообщество. Но какое это имеет отношение к грекам — непонятно. Если греки так заинтересованы, пускай они в своей столице построят мечеть, потому что в Греции живет достаточно мусульман, которых они сами притесняют. Во-вторых, этот вопрос — внутренний вопрос самой Турции».

Вопрос статуса собора не единственный спорный момент между Грецией и Турцией. Несколько дней назад Турция объявила о готовности выдать лицензии на исследования и добычу нефти и газа вблизи греческих островов. Афины заявили, что Анкара пытается присвоить себе суверенные права Греции. А глава Минобороны страны сказал, что Греция готова даже к военным действиям против Турции в случае провокаций.

Не исключено, что смена статуса Софийского собора будет лишь на словах. Эрдоган не сказал это публично, заявление было сделано во время закрытого совещания, а проправительственная газета Hurriyet опубликовала статью с отмашки руководства Турции, чтобы прощупать почву и посмотреть на реакцию со стороны граждан страны и мирового сообщества, считает главный редактор «Московского комсомольца в Турции» и автор Telegram-канала «Повестка дня Турции» Яшар Ниязбаев:

«Безусловно, это приведет к каким-то проблем с соседями, с Грецией, но, кроме этого, это принесет все-таки рейтинг президенту Турции. Это, наверное, то, что его заботит больше всего. Есть вероятность, что это просто останется на словах. С Грецией и так у Турции сейчас напряженные отношения из-за мигрантов, которые были выпущены в Грецию из Турции, а также из-за того, что Турция ведет поиски углеводородов в Средиземном море. Кипр для Турции — это не только суверенное государство, он наполовину еще Турецкая Республика Северного Кипра, то есть для Турции там другой статус, поэтому она считает, что имеет право на добычу. Нужно будет смотреть, как дальше будет действовать президент Турции. Еще один важный момент: еще год назад Эрдоган говорил, что надо сначала заполнить мечети, которые рядом с Софийским собором — это Голубая мечеть, тоже крупная, а потом уже говорить о том, чтобы менять статус Софии на мечеть. Он сказал, что это все провокации. Тогда он делал такие заявления, сейчас он делает другие заявления».