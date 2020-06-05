Белоруссия не планирует совместных учений с НАТО 

Белоруссия не планирует совместных учений с Североатлантическим альянсом и их проведение не представляется возможным в силу действующего со стороны НАТО ограничения, заявили в Минобороны республики.

"В настоящее время, исходя из уровня сотрудничества, проведение совместных учений с НАТО как организацией не планируется и в силу наличия действующего ограничения не представляется возможным", — говорится в письменном ответе Минобороны на запрос РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что в отношении Белоруссии со стороны НАТО действует ограничительная мера: до сих пор не вступило в силу соглашение о безопасности (информации) между республикой и Организацией Североатлантического договора. По данным Минобороны, это соглашение подписано еще в 1995 году, но его вступление в силу блокируется альянсом.

"Нельзя сказать, что сотрудничество (республики — ред.) с НАТО в военной сфере осуществляется на высоком уровне. Регулярный диалог между представителями военного руководства государства и соответствующими должностными лицами военной составляющей альянса отсутствует", — отметили в Минобороны.

Вместе с тем, в ведомстве обратили внимание, что Белоруссия проводит совместные мероприятия боевой подготовки с государствами, имеющими богатый опыт участия в миротворческой деятельности, в том числе и со странами-членами НАТО.

"Примером может послужить совместная белорусско-британская тренировка "Зимний партизан", которая вызвала массу домыслов в средствах массовой информации. Однако речь идет не о совместных с НАТО учениях, а о двусторонних тренировках. К сожалению, эксперты, которые пишут комментарии о наших мероприятиях двустороннего военного сотрудничества, не всегда считают необходимым разобраться, какая программа лежит в их основе", — заявили в Минобороны.

Там также сообщили, что аналогичным образом, в рамках подготовки к направлению белорусского миротворческого подразделения в состав итальянского контингента в миссии Временных сил ООН в Ливане, рассматривается возможность проведения совместных тренировочных мероприятий с представителями ВС Италии. В оборонном ведомстве уточнили, что в данном случае речь идет о подготовке к развертыванию, направленной на повышение уровня слаженности совместных действий подразделений в операции по поддержанию международного мира и безопасности.