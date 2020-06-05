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Белоруссия не планирует совместных учений с НАТО 

РИА Новости и ещё 3 5 часов назад
Белоруссия не планирует совместных учений с НАТО
Фото: РИА Новости
Белоруссия не планирует совместных учений с Североатлантическим альянсом и их проведение не представляется возможным в силу действующего со стороны НАТО ограничения, заявили в Минобороны республики.
"В настоящее время, исходя из уровня сотрудничества, проведение совместных учений с НАТО как организацией не планируется и в силу наличия действующего ограничения не представляется возможным", — говорится в письменном ответе Минобороны на запрос РИА Новости.
В ведомстве уточнили, что в отношении Белоруссии со стороны НАТО действует ограничительная мера: до сих пор не вступило в силу соглашение о безопасности (информации) между республикой и Организацией Североатлантического договора. По данным Минобороны, это соглашение подписано еще в 1995 году, но его вступление в силу блокируется альянсом.
"Нельзя сказать, что сотрудничество (республики — ред.) с НАТО в военной сфере осуществляется на высоком уровне. Регулярный диалог между представителями военного руководства государства и соответствующими должностными лицами военной составляющей альянса отсутствует", — отметили в Минобороны.
Вместе с тем, в ведомстве обратили внимание, что Белоруссия проводит совместные мероприятия боевой подготовки с государствами, имеющими богатый опыт участия в миротворческой деятельности, в том числе и со странами-членами НАТО.
"Примером может послужить совместная белорусско-британская тренировка "Зимний партизан", которая вызвала массу домыслов в средствах массовой информации. Однако речь идет не о совместных с НАТО учениях, а о двусторонних тренировках. К сожалению, эксперты, которые пишут комментарии о наших мероприятиях двустороннего военного сотрудничества, не всегда считают необходимым разобраться, какая программа лежит в их основе", — заявили в Минобороны.
Там также сообщили, что аналогичным образом, в рамках подготовки к направлению белорусского миротворческого подразделения в состав итальянского контингента в миссии Временных сил ООН в Ливане, рассматривается возможность проведения совместных тренировочных мероприятий с представителями ВС Италии. В оборонном ведомстве уточнили, что в данном случае речь идет о подготовке к развертыванию, направленной на повышение уровня слаженности совместных действий подразделений в операции по поддержанию международного мира и безопасности.
В октябре 2019 года в МИД Белоруссии заявили, что страна готова к конструктивному диалогу и взаимодействию с НАТО на взаимоуважительной и равноправной основе. В ведомстве также отмечали постепенную тенденцию улучшения отношений Белоруссии и НАТО. Между тем в Минске выражали обеспокоенность активизацией НАТО и США у своих границ, хотя Андрей Равков, который на тот момент возглавлял Минобороны, говорил, что Белоруссия не видит в этом прямой военной угрозы.
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В мире , Армия , Африка , Европа , Конфликты , Прибалтика , Андрей Равков , Министерство обороны , МИД , ООН , НАТО , РИА Новости
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