Эрдоган отменил комендантский час в Турции

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Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил об отмене двухдневного комендантского часа, введенного ранее распоряжением МВД на 6-7 июня в 15 провинциях страны в связи с ростом новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки.

Стамбуле и Как накануне сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, число выявленных случаев коронавируса в стране возросло за сутки на 988, что превышает показатели двух предыдущих дней (786 и 867). Ранее в 31 провинции Турции, в том числе в Анкаре Анталье , вводился комендантский час 11-12, 18-19, 23-26 апреля, 1-3, 9-10 и 16-19, 23-26 и 30-31 мая. Карантинные ограничения в стране были серьезно ослаблены с 1 июня, власти сняли запрет на междугородние поездки, открылись рестораны, бассейны, пляжи, парки, спортзалы, детские сады.

"После последнего введения комендантского часа мы не собирались его вводить. Однако число новых заражений вновь поднялось почти до тысячи. Из-за этого мы снова были вынуждены ввести ограничения. Вчера по предложению минздрава вышло распоряжение МВД о комендантском часе в 15 провинциях на выходные дни. Но реакция граждан заставила нас пересмотреть это решение", — написал Эрдоган в Twitter.

По его словам, решение о комендантском часе может привести к негативным социальным и экономическим последствиям.

"Я не смог согласиться с тем, чтобы граждане после того, как произошел возврат к привычной жизни, снова затосковали. По этой причине я принял решение отменить распоряжение о введении комендантского часа. При этом я прошу граждан носить маски, соблюдать социальное расстояние и использовать дезинфекцию", — добавил турецкий лидер.

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