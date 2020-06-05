Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эрдоган отменил введение комендантского часа в выходные 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
Эрдоган отменил комендантский час в Турции
Фото: РИА Новости
Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил об отмене двухдневного комендантского часа, введенного ранее распоряжением МВД на 6-7 июня в 15 провинциях страны в связи с ростом новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки.
Как накануне сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, число выявленных случаев коронавируса в стране возросло за сутки на 988, что превышает показатели двух предыдущих дней (786 и 867). Ранее в 31 провинции Турции, в том числе в Анкаре, Стамбуле и Анталье, вводился комендантский час 11-12, 18-19, 23-26 апреля, 1-3, 9-10 и 16-19, 23-26 и 30-31 мая. Карантинные ограничения в стране были серьезно ослаблены с 1 июня, власти сняли запрет на междугородние поездки, открылись рестораны, бассейны, пляжи, парки, спортзалы, детские сады.
"После последнего введения комендантского часа мы не собирались его вводить. Однако число новых заражений вновь поднялось почти до тысячи. Из-за этого мы снова были вынуждены ввести ограничения. Вчера по предложению минздрава вышло распоряжение МВД о комендантском часе в 15 провинциях на выходные дни. Но реакция граждан заставила нас пересмотреть это решение", — написал Эрдоган в Twitter.
По его словам, решение о комендантском часе может привести к негативным социальным и экономическим последствиям.
"Я не смог согласиться с тем, чтобы граждане после того, как произошел возврат к привычной жизни, снова затосковали. По этой причине я принял решение отменить распоряжение о введении комендантского часа. При этом я прошу граждан носить маски, соблюдать социальное расстояние и использовать дезинфекцию", — добавил турецкий лидер.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Видео дня. Кому из звезд шоу-бизнеса не достанется МРОТ от государства
Последние новости
Умер актер Михаил Кокшенов Умер актер Михаил Кокшенов Билл Гейтс ответил на слухи о чипировании человечества Билл Гейтс ответил на слухи о чипировании человечества Перенесшая COVID-19 Алена Бабенко дала совет другим пациентам Перенесшая COVID-19 Алена Бабенко дала совет другим пациентам
Комментарии
В мире , Минздрав РФ , МВД , Анкара , Анталья , Стамбул , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Против Платошкина завели уголовное дело
Против Платошкина завели уголовное дело
Уволенная соведущая ответила Соловьеву
Уволенная соведущая ответила Соловьеву
Россия совершила новый прорыв в разработке истребителей
Россия совершила новый прорыв в разработке истребителей
Обнаружено исчезновение Йеллоустонского супервулкана
Обнаружено исчезновение Йеллоустонского супервулкана
Российские космонавты назвали «минусы» Crew Dragon
Российские космонавты назвали «минусы» Crew Dragon
Видео
Момент взрыва в жилом доме в Москве попал на видео
00:34
Момент взрыва в жилом доме в Москве попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео пожара после взрыва в жилом доме в Москве
00:15
Опубликовано видео пожара после взрыва в жилом доме в Москве
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео перевозки захваченного Ми-35 Хафтара
00:13
Опубликовано видео перевозки захваченного Ми-35 Хафтара
Армия Ближний Восток
Опубликовано видео «светофорного маньяка» под Петербургом
01:16
Опубликовано видео «светофорного маньяка» под Петербургом
Происшествия
Косивший водоросли в реке коммунальщик попал на видео
00:30
Косивший водоросли в реке коммунальщик попал на видео
Общество
Появилось видео объяснения расстрела вора обоев
02:15
Появилось видео объяснения расстрела вора обоев
Происшествия
Механический паук из Lada Priora попал на видео
00:42
Механический паук из Lada Priora попал на видео
Общество
Опубликовано видео забастовки пеших курьеров
04:09
Опубликовано видео забастовки пеших курьеров
Общество
Появилось видео взрыва газа в пятиэтажке
01:34
Появилось видео взрыва газа в пятиэтажке
Происшествия
Нацгвардия США встала на колени и попала на видео
02:42
Нацгвардия США встала на колени и попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение