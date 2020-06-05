Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Протесты в США — звездный час России» 

Артём Кульша 37 минут назад
В Израиле заявили о звездном часе России
Фото: Экспресс газета
Массовые акции протеста в США — звездный час России. Об этом сообщает израильское издание The Jerusalem Post.
Массовые акции протеста, как сообщал «Рамблер», проходят в США на протяжении последних дней. Они были вызваны гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией в городе Миннеаполисе, штат Миннесота.
Автор The Jerusalem Post назвал охватившие страну протесты, а также значительное влияние пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 свидетельством стремительного прихода Соединенных Штатов в упадок.
Другие страны, по его словам, уже пользуются тем, что мир вновь становится многополярным. Так, Турция стремится расширить свою роль в Средиземноморском регионе, Китай спорит с Индией из-за Кашмира, а Россия продвигает свои оборонительные системы.
Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 6,6 миллиона человек. В США число заболевших превысило 1,8 миллиона человек, а число умерших — 108,2 тысячи человек.
Видео дня. Кому из звезд шоу-бизнеса не достанется МРОТ от государства
Комментарии 372
В мире , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Против Платошкина завели уголовное дело
Против Платошкина завели уголовное дело
Уволенная соведущая ответила Соловьеву
Уволенная соведущая ответила Соловьеву
Россия совершила новый прорыв в разработке истребителей
Россия совершила новый прорыв в разработке истребителей
Обнаружено исчезновение Йеллоустонского супервулкана
Обнаружено исчезновение Йеллоустонского супервулкана
Российские космонавты назвали «минусы» Crew Dragon
Российские космонавты назвали «минусы» Crew Dragon
Видео
Опубликовано видео перевозки захваченного Ми-35 Хафтара
00:13
Опубликовано видео перевозки захваченного Ми-35 Хафтара
Армия Ближний Восток
Опубликовано видео «светофорного маньяка» под Петербургом
01:16
Опубликовано видео «светофорного маньяка» под Петербургом
Происшествия
Косивший водоросли в реке коммунальщик попал на видео
00:30
Косивший водоросли в реке коммунальщик попал на видео
Общество
Появилось видео объяснения расстрела вора обоев
02:15
Появилось видео объяснения расстрела вора обоев
Происшествия
Механический паук из Lada Priora попал на видео
00:42
Механический паук из Lada Priora попал на видео
Общество
Опубликовано видео забастовки пеших курьеров
04:09
Опубликовано видео забастовки пеших курьеров
Общество
Появилось видео взрыва газа в пятиэтажке
01:34
Появилось видео взрыва газа в пятиэтажке
Происшествия
Нацгвардия США встала на колени и попала на видео
02:42
Нацгвардия США встала на колени и попала на видео
Происшествия
В российском городе прогремел взрыв
00:43
В российском городе прогремел взрыв
Происшествия Криминал
Экстренная посадка Ми-38 в Подмосковье попала на видео
00:32
Экстренная посадка Ми-38 в Подмосковье попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение