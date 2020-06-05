В Израиле заявили о звездном часе России

Массовые акции протеста в США — звездный час России . Об этом сообщает израильское издание The Jerusalem Post.

Массовые акции протеста, как сообщал «Рамблер», проходят в США на протяжении последних дней. Они были вызваны гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией в городе Миннеаполисе, штат Миннесота.

Автор The Jerusalem Post назвал охватившие страну протесты, а также значительное влияние пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 свидетельством стремительного прихода Соединенных Штатов в упадок.

Другие страны, по его словам, уже пользуются тем, что мир вновь становится многополярным. Так, Турция стремится расширить свою роль в Средиземноморском регионе, Китай спорит с Индией из-за Кашмира, а Россия продвигает свои оборонительные системы.

Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 6,6 миллиона человек. В США число заболевших превысило 1,8 миллиона человек, а число умерших — 108,2 тысячи человек.