В Узбекистане число случаев COVID-19 достигло 4181 

Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось еще на 87 человек и достигло 4181, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства здравоохранения страны.

В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. В субботу число зарегистрированных случаев выросло до 4094, 17 пациентов скончались, 3268 выздоровели.

"По состоянию на 7 июня 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 4181", — говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. В субботу всего было зафиксировано 87 новых случаев COVID-19, в пятницу — 68, в четверг — 96, в среду — 83.

По данным ведомства, сейчас на лечении находятся 896 пациентов с COVID-19, в том числе, 11 — в тяжелом состоянии, трое — в крайне тяжелом.

Власти страны продлили карантинные мероприятия в республике до 15 июня. Но в благополучных регионах с 1 июня открыли санатории, спортивные клубы, разрешены свадьбы и торжества в домашних условиях. Условия карантина начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, а также ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта.

С 15 мая возобновилась работа парков, музеев и стадионов. С 18 мая восстановилось транспортное пассажирское сообщение между Ташкентом и регионами страны. С 8 июня вновь открываются мечети, церкви и другие религиозные организации, возобновится работа городских и пригородных автобусов.

С 8 мая по всей стране действует карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на "зоны" — "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф