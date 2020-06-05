В США в протестах обвинили иностранные силы

Иностранные силы действуют «со всех сторон» с целью усугубить протестные акции в США и спровоцировать большее насилие. С таким заявлением выступил министр юстиции, генеральный прокурор США Уильям Барр на пресс-конференции.

«Силы из-за рубежа действуют со всех сторон, чтобы усугубить насилие», — цитирует Барра ТАСС.

Он подчеркнул, что беспорядки, которые устраивают в США отдельные группы лиц, являются актами анархии, направленными на устрашение сограждан.

Министр отметил, что у него есть доказательства этих иностранных действий, однако не стал их предъявлять. Он также не уточнил, о каких странах идет речь.

По словам Барра, иностранные силы прилагают усилия по распространению дезинформации о происходящем в США. Он уточнил, что американским структурам известно о группах хакеров, работающих на иностранные правительства, которые сосредоточились на ситуации с американскими протестами.

Глава ФБР Кристофер Рей , в свою очередь, отметил, что американские спецслужбы пристально следят за действиями таких лиц и готовы реагировать в случае необходимости. Глава Федерального бюро расследований США также не уточнил, о ком именно идет речь.