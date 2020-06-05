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Генпрокурор США: на протесты в Америке влияют иностранные силы 

Ura.Ru 17 минут назад
В США в протестах обвинили иностранные силы
Фото: Reuters
Иностранные силы действуют «со всех сторон» с целью усугубить протестные акции в США и спровоцировать большее насилие. С таким заявлением выступил министр юстиции, генеральный прокурор США Уильям Барр на пресс-конференции.
«Силы из-за рубежа действуют со всех сторон, чтобы усугубить насилие», — цитирует Барра ТАСС.
Он подчеркнул, что беспорядки, которые устраивают в США отдельные группы лиц, являются актами анархии, направленными на устрашение сограждан.
Министр отметил, что у него есть доказательства этих иностранных действий, однако не стал их предъявлять. Он также не уточнил, о каких странах идет речь.
По словам Барра, иностранные силы прилагают усилия по распространению дезинформации о происходящем в США. Он уточнил, что американским структурам известно о группах хакеров, работающих на иностранные правительства, которые сосредоточились на ситуации с американскими протестами.
Глава ФБР Кристофер Рей, в свою очередь, отметил, что американские спецслужбы пристально следят за действиями таких лиц и готовы реагировать в случае необходимости. Глава Федерального бюро расследований США также не уточнил, о ком именно идет речь.
Комментируя слова чиновников из США, официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что подобные заявления представителей власти являются попыткой списать внутренние проблемы на внешние факторы. Кроме того, по мнению Захаровой, эти заявления неуважительны к американским гражданам, так как их проблемы якобы пытаются списать на иностранное вмешательство, пишет Nation News.
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Комментарии 15
В мире , Мария Захарова , Кристофер Рей , Уильям Барр , МИД , ФБР , ИТАР-ТАСС , США
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