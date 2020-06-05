Выпей яду: «ковидиоты» запугивают ученых и политиков

В Германии активные участники общественной дискуссии о способах борьбы с пандемией covid-19 вызывают далеко не только симпатии. Видные политики и вирусологи Германии, поддержавшие масштабные ограничения в связи с пандемией, стали получать анонимные угрозы.

Депутат Бундестага Карл Лаутербах (Karl Lauterbach), премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder), директор Института вирусологии берлинской клиники Charite Кристиан Дростен (Christian Drosten), профессор из Бонна Хендрик Штреек (Hendrik Streeck) — вряд ли у этих людей было много общего до коронакризиса. Однако за последние месяцы распространения covid-19 все они в той или иной мере стали «лицом пандемии».

Дростен регулярно дает медицинские комментарии в СМИ, он — наиболее известный на сегодняшний день медик Германии. Штреек проводил исследования в округе Хайнсберг — первом немецком очаге распространения заболевания — и получил в связи с ними широкую известность. Социал-демократ Лаутербах активно выступал против снятия ограничений, вызванных пандемией, и настаивал, что их преждевременная отмена несёт недопустимую угрозу множеству жителей страны. Маркус Зёдер за последние месяцы из сильного регионального лидера превратился в самого популярного политика страны, в первую очередь благодаря жесткой и решительной позиции в борьбе с коронавирусом.

Все четверо — активные участники общественной дискуссии в связи с пандемией и, очевидно, вызывают далеко не только симпатии. Для скептиков, сомневающихся в существовании или опасности коронавируса, все эти люди стали олицетворением «зла», ограничения прав и свобод, угрозой благополучию страны. Скептики выходят на демонстрации, собирающие не так много участников и проходящие в разных городах Германии вполне спокойно, под защитой полиции, зачастую — с нарушением по-прежнему действующих карантинных мер. После пика в середине мая сейчас число участников этих выступлений редко превышает несколько сотен человек. Наблюдатели отмечают, что антикарантинные выступления объединили самых непохожих друг на друга приверженцев радикальных идей — от крайне левых до крайне правых, от движения Antifa до рейхсбюргеров. Между экстремистами — серая масса обывателей в основном весьма консервативных взглядов, взбешённых действиями властей.

Вероятно, кто-то из недовольных — «ковидиотов», по найденному для сторонников теории заговора меткому определению — попытался перейти к более решительным действиям, разослав анонимные письма-угрозы ненавистным политикам и вирусологам. В адрес Лаутербаха и Дростена на днях пришли идентичные почтовые сообщения — одинаковые желтые конверты с пробиркой, заполненной неизвестной жидкостью, и рекомендацией ее выпить, чтобы получить иммунитет. Предположительно, в пробирке — вирус SARS-CoV-2, так сказано в приложенной к ней этикетке. Такое же письмо было отправлено на имя Зёдера, через день Хендрик Штреек, в отличие от Лаутербаха и Дростена не выступавший за рестриктивный курс, также заявил, что получил пробирку в конверте. Ранее Карлу Лаутербаху пришла почтовая открытка с могильным крестом, на котором указана его фамилия, и рекомендацией «подумать о семье».

Получатели отнеслись к угрозам как к провокации, указывая, что их отправителями двигал страх — болезни, материальных потерь, будущего. Ряд политиков расценивает запугивание коллег и вирусологов как «удар по демократии»: в таком духе высказалась министр юстиции ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht), считающая, что письма с пробирками — «недопустимая атака на науку, занятую спасением человеческих жизней». Председатель конференции министров внутренних дел федеральных земель Георг Майер (Georg Maier) считает, что угрозы врачам и политикам — наглядное свидетельство тому, что границы между протестами и экстремизмом стёрты.

Увы, анонимные угрозы политикам и общественным деятелям стали уже до пандемии частью современной немецкой реальности. В частности, из-за угроз, поступающих не только в его адрес, но и в адрес его детей, отказался баллотироваться на новый срок бургомистр Керпена (Северный Рейн-Вестфалия) Дитер Шпюрк (Dieter Spürck). В ряде федеральных земель, согласно статистике, отмечен двукратный рост ультралевого и ультраправого насилия в отношении госслужащих и выборных должностных лиц. Самые громкие случаи последних лет — нападение с ножом накануне выборов на обер-бургомистра Кёльна Генриетту Рекер (Henriette Reker) и совершённое год назад убийство президента окружного правительства в Касселе (Гессен), христианского демократа Вальтера Любке (Walter Lübcke), за которое пойдёт под суд задержанный по горячим следам правый экстремист. Однако, 2020 год с таким беспрецедентным событием, как пандемия коронавируса, становится для Германии особенным еще и потому, что угрозы жизни теперь получают не только политики, но и врачи.

"Русская Германия"