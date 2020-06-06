Европу накрыла волна митингов 

Десятки тысяч людей в городах Европы нарушили анти-ковидный режим и вышли на уличные демонстрации против расизма. Протесты вызваны смертью афроамериканца Джорджа Флойда в США . Сегодня акции проходят в Лондоне, Манчестере, Кардиффе Лестере и Шеффилде, сообщает BBC

В Лондоне площадь перед парламентом и соседние улицы были запружены демонстрантами. Они устроили минуту молчания. Во время митинга толпа скандировала: лозунги «Нет справедливости — нет мира!»» и «Жизни темнокожих имеют значение!»

Некоторые держали в руках транспаранты с лозунгом «Есть вирус страшнее, чем Covid, он называется расизм».

Протесты прошли, невзирая на запрет массовых собраний из-за пандемии коронавируса. Глава МВД Прити Пател призвала людей воздержаться от акций протеста в условиях сложной ситуации.

Представители полиции заявили, что протесты были «незаконными». Однако никаких действий против манифестантов стражи порядка не предприняли. Журналисты передают, что большинство собравшихся на площади у парламента имели защитные маски и перчатки.

Протесты начались в США и других западных странах после появления в интернете видеозаписи с задержанием 46-летнего Джорджа Флойда. Он был арестован четырьмя офицерами 25 мая в Миннеаполисе.

Один из полицейских нажал коленом на его шею и в течение девяти минут не отпускал. На видео Флойд говорит, что не может дышать. Полицейского обвинили в убийстве, трое его коллег обвиняются в пособничестве и подстрекательстве.

Демонстрации также прошли в Париже и Берлине. Во французской столице на акцию против расизма и полицейского насилия только 2 июня на улицы вышли около 20 тысяч человек. Манифестации сопровождались беспорядками и стычками с полицией.

Около 10 тысяч человек вышли на аналогичный митинг в Берлине. При этом призывы «соблюдать дистанцию в полтора метра» участники встретили смехом.