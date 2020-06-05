Британия раскрыла источник появления коронавируса 

Все новости на карте

Экс-глава британской разведки MI6 Ричард Дирлав заявил, что пандемия коронавируса стала результатом «несчастного случая», произошедшего в лаборатории Уханя. Об этом он рассказал в подкасте Planet Normal колумниста The Telegraph, выпуск опубликован на YouTube.

По словам Дирлава, к такому выводу он пришел благодаря «важному» новому научному отчету: британские и норвежские ученые нашли в генетической последовательности нового коронавируса вставки, которые «значительно отличаются от строения любых исследованных коронавирусов».

По мнению Дирлава, это доказывает, что вирус появился не естественным путем, а был создан.

Как считает экс-глава MI6, новая информация повысит вероятность, что Китай «выплатит репарации» за смерти и экономическую катастрофу в мире.

Как писал «Рамблер», ранее телеканал Fox News сообщил со ссылкой на анонимные источники, что «нулевым пациентом» с новым коронавирусом был сотрудник лаборатории в Ухане. По версии источников, вирус был создан в этой лаборатории не в качестве биологического оружия, а для демонстрации способностей Китая по выявлению вирусов и борьбе с ними, а также для соперничества с США.

Французский вирусолог, один из первооткрывателей ВИЧ Люк Монтанье предположил, что появление нового коронавируса стало результатом работы молекулярных биологов, которые пытались создать вакцину против ВИЧ и допустили утечку.