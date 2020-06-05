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Британия раскрыла источник появления коронавируса 

Мария Иванова 9 часов назад
Экс-глава британской разведки MI6 Ричард Дирлав заявил, что пандемия коронавируса стала результатом «несчастного случая», произошедшего в лаборатории Уханя. Об этом он рассказал в подкасте Planet Normal колумниста The Telegraph, выпуск опубликован на YouTube.
По словам Дирлава, к такому выводу он пришел благодаря «важному» новому научному отчету: британские и норвежские ученые нашли в генетической последовательности нового коронавируса вставки, которые «значительно отличаются от строения любых исследованных коронавирусов».
По мнению Дирлава, это доказывает, что вирус появился не естественным путем, а был создан.
Как считает экс-глава MI6, новая информация повысит вероятность, что Китай «выплатит репарации» за смерти и экономическую катастрофу в мире.
Как писал «Рамблер», ранее телеканал Fox News сообщил со ссылкой на анонимные источники, что «нулевым пациентом» с новым коронавирусом был сотрудник лаборатории в Ухане. По версии источников, вирус был создан в этой лаборатории не в качестве биологического оружия, а для демонстрации способностей Китая по выявлению вирусов и борьбе с ними, а также для соперничества с США.
Французский вирусолог, один из первооткрывателей ВИЧ Люк Монтанье предположил, что появление нового коронавируса стало результатом работы молекулярных биологов, которые пытались создать вакцину против ВИЧ и допустили утечку.
С ним поспорил замглавы НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов. Как отметил ученый, теория заговора о «вирусе из лаборатории» утверждает, что в коронавирус добавили участки генома ВИЧ. Семенов назвал это бредом и подчеркнул, что в любом РНК-содержащем вирусе будут гомологичные структуры.
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В мире , Видео , Александр Семенов , Ричард Дирлав , Fox News , Daily Telegraph
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