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Политолог: протесты не скажутся на военной мощи США 

News.ru и ещё 8 1 час назад
Политолог: протесты не скажутся на военной мощи США
Фото: globallookpress.com
Израильское издание Jerusalem Post выпустило статью, в которой утверждается, что Россия, Китай, Иран и Турция стремятся использовать беспорядки в США в свою пользу. Среди прочего, автор материала пишет, что эти страны рассчитывают на ослабление военного влияния Вашингтона за рубежом. Американский политолог Эндрю Корыбко, комментируя статью, однозначно заявил — военной мощи Соединённых Штатов пока ничего не угрожает.
В беседе с телеканалом «360» Корыбко назвал материал манипулятивным. С помощью статьи создаётся ложная идея о том, что конкуренты США объединяются с враждебными намерениями. По словам политолога, протесты и беспорядки в американских городах на положение дел на мировой арене никак не повлияют. Корыбко заявил, что «крайне глупо» считать, что Вашингтон может начать перебрасывать армейские части с зарубежных баз, чтобы разобраться с ситуацией внутри страны.
Если Москва, Пекин, Тегеран и Анкара открыто выступят с поддержкой протестов в США, то они проявят лицемерие, считает эксперт. Ведь каждый раз, когда нечто подобное происходит внутри их границ, власти это жёстко осуждают. На данный момент своё явное и недвусмысленное одобрение происходящего в Соединённых Штатах высказал только Иран.
Беспорядки в США спровоцировала смерть Джорджа Флойда. Он погиб от удушья при задержании полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота) 25 мая. Правоохранители заподозрили его в попытке расплатиться фальшивым чеком. Эхо этого события докатилось и до Европы — как писал NEWS.ru, 3 июня в Париже акция протеста против полицейского произвола, спровоцированная инцидентом в Соединённых Штатах, переросла в погромы.
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Комментарии 1
В мире , США , Иран , Китай , Турция
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