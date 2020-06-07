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Митингующие потребовали от ООН осудить действия США 

ТК «Звезда» и ещё 33 36 минут назад
Митингующие выдвинули требование ООН
Фото: globallookpress.com
Вместе с тем, протесты не утихают и на улицах города, где демонстранты требуют привлечения к ответственности виновников гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Митингующие собрались у стен штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Демонстранты требуют принять резолюцию с осуждением действий властей США по отношению к национальным меньшинствам.
«Мы собрались здесь, у стен ООН. Мы просим ООН, чтобы была принята резолюция с осуждением действий США», — заявил в мегафон один из лидеров этой группы.
Митингующие через громкоговорители призывают к справедливости и требуют всестороннего расследования гибели 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб от действий полицейских в Миннеаполисе, сообщает РИА Новости.
Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет обратила внимание на разгон демонстрантов в США, по отношению к которым полиция применила грубую силу и спецсредства. Не остались без внимания и нападения силовиков на журналистов, освещающих акции протеста.
Многотысячные митинги и акции гражданского неповиновения прокатились по множеству городов США. Разгневанные американцы громят магазины, жгут автомобили и нападают на полицейских. В ответ стражи порядка распыляют слезоточивый газ и используют резиновые пули и шумовые гранаты. С обеих сторон есть множество пострадавших. Власти некоторых штатов были вынуждены принять решения о введении комендантского часа и размещения на улицах сил национальной гвардии.
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Комментарии 6
В мире , Иран и США , Мишель Бачелет , ООН , РИА Новости , Нью-Йорк , США
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