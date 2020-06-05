Американский бизнесмен Билл Гейтс не хочет чипировать всех людей под видом пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом он сам сообщил «Би-би-си» (ВВС).

Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 6,6 миллиона человек.

Между тем в мире распространена теория заговора о том, что коронавирусной инфекции не существует, а под видом ее пандемии Гейтс хочет чипировать всех людей ради контроля над ними.

Вчера бизнесмен прокомментировал это — назвал сплетнями и антинаучными высказываниями. Он признался, что их существование его несколько удивляет, потому что его фонд жертвует деньги на создание вакцины от COVID-19, и немного беспокоит, потому что разжигает вражду между людьми.

Кроме того, по мнению Гейтса, теория о чипировании может стать причиной того, что коронавирусная инфекция продолжит убивать людей — многие люди могут отказаться от вакцинирования.