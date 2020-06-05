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Билл Гейтс заговорил о «чипировании» человечества 

Артём Кульша 39 минут назад
Американский бизнесмен Билл Гейтс не хочет чипировать всех людей под видом пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом он сам сообщил «Би-би-си» (ВВС).
Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 6,6 миллиона человек.
Между тем в мире распространена теория заговора о том, что коронавирусной инфекции не существует, а под видом ее пандемии Гейтс хочет чипировать всех людей ради контроля над ними.
Вчера бизнесмен прокомментировал это — назвал сплетнями и антинаучными высказываниями. Он признался, что их существование его несколько удивляет, потому что его фонд жертвует деньги на создание вакцины от COVID-19, и немного беспокоит, потому что разжигает вражду между людьми.
Кроме того, по мнению Гейтса, теория о чипировании может стать причиной того, что коронавирусная инфекция продолжит убивать людей — многие люди могут отказаться от вакцинирования.
«Да, мы думаем о том, как защитить детей от болезни, но это не подразумевает каких-то чипов или чего-то подобного», — подытожил он.
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В мире , Видео , Билл Гейтс , BBC News
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