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Билл Гейтс высказался о теории «чипирования» человечества 

Газета.Ru 22 минуты назад
Билл Гейтс высказался о «чипировании» человечества
Фото: Reuters
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс прокомментировал теории о «чипировании» людей через прививки от коронавируса нового типа. Свою позицию он высказал в интервью «Би-би-си».
«Меня немного беспокоит существование всех этих сумасшедших идей. И меня несколько удивляет, что часть этих теорий — обо мне», — отметил бизнесмен.
Гейтс пояснил, что, говоря о необходимости фиксировать данные о прошедших вакцинацию, он имел в виду регистрацию в добровольном порядке.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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В мире , Билл Гейтс , ВОЗ , Microsoft , BBC News
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