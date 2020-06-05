Билл Гейтс высказался о «чипировании» человечества

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Основатель компании Microsoft Билл Гейтс прокомментировал теории о «чипировании» людей через прививки от коронавируса нового типа. Свою позицию он высказал в интервью «Би-би-си».

«Меня немного беспокоит существование всех этих сумасшедших идей. И меня несколько удивляет, что часть этих теорий — обо мне», — отметил бизнесмен.

Гейтс пояснил, что, говоря о необходимости фиксировать данные о прошедших вакцинацию, он имел в виду регистрацию в добровольном порядке.