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Россия воспользовалась «стремительным упадком» США, пишут израильские СМИ 

РИА Новости и ещё 1 24 минуты назад
«Россия воспользовалась стремительным упадком США»
Фото: © РИА Новости / Стрингер
США стремительно сдают позиции и "приходят в упадок", чем пользуются Россия, Китай и другие страны. Такое мнение высказывается в статье, опубликованной в издании The Jerusalem Post.
Как полагает автор материала, упадок вызван протестами, охватившими Соединенные Штаты, и эпидемией коронавируса.
США, отмечается в статье, стали самой могущественной страной в мире после распада СССР. Однако Россия, Китай, Иран и Турция ждали момента, когда мир снова станет многополярным.
Теперь Россия продвигает свои оборонительные системы, Китай "сцепился" с Индией из-за спора вокруг горной территории в Кашмире, а Турция хочет взаимодействовать с Ираном, Малайзией и Пакистаном для улучшения экономических отношений и расширения своей роли в Средиземноморье, пишет автор статьи.
В глобальном масштабе американские союзники обеспокоены тем, что хаос в США, где сейчас дислоцируются американские военные, может привести к снижению способности США сосредоточивать свои силы и средства за рубежом. Это будет означать, что все те, кто ждал, что США сократят свое присутствие, будут пытаться заполнить образовавшийся вакуум, говорится в материале.
По последним данным, в США выявлено более 1,8 миллионов заболевших COVID–19, более 107 тысяч человек скончались. Меры карантинного контроля, действовавшие с середины марта, постепенно начали ослабляться в большинстве штатов: открываются магазины, пляжи, парки и другие места общественного пользования.
На фоне продолжающейся пандемии на прошлой неделе страну захлестнула волна протестов в связи с гибелью от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда. Мирные митинги, сопровождавшиеся погромами, прошли в целом ряде городов с участием сотен тысяч людей.
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В мире , Политика , Иран , Китай , США , Турция
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