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Трамп поблагодарил Иран за освобождение американца 

RT на русском и ещё 5 6 часов назад
Трамп поблагодарил Иран
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп выразил благодарность властям Ирана за освобождение американца Майкла Уайта из тюрьмы.
Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.
«Так здорово, что Майкл дома. Только что прибыл. Очень волнующе. Спасибо Ирану. Не ждите до окончания выборов в США, чтобы заключить крупную сделку. Я собираюсь победить. Вы заключите лучшую сделку сейчас!» — написал он.
Ранее агентство Associated Press сообщило о возвращении на родину американца Уайта после двух лет заключения в иранской тюрьме.
В это же время в США был освобождён ирано-американский доктор Маджид Тахери.
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В мире , Ближний Восток , Конфликты , США , Майкл Уайт , Дональд Трамп , Associated Press , Иран
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