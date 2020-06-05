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В посольство РФ в Аргентине поступила угроза о взрыве 

ТК «Звезда» и ещё 3 49 минут назад
В посольство РФ поступила угроза о взрыве
Фото: Минобороны России
Сообщении было направлено на электронный адрес российской дипмиссии.
Посольство РФ в Аргентине получило сообщение с угрозой о взрыве. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в полиции Буэнос-Айреса.
Известно, что сообщении было направлено на электронный адрес российской дипмиссии. На данный момент на территории посольства работают сотрудники бригады взрывотехников федеральной полиции Аргентины.
В понедельник, 1 июня, аналогичное сообщение с угрозой о взрыве было отправлено в посольство РФ в Бразилии. Специалисты военной полиции провели в здании проверку и ничего не обнаружили.
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В мире , Латинская Америка , Политика , Происшествия , Аргентина
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