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Трамп требует увеличить траты на полицию 

News.ru и ещё 4 1 час назад
Трамп требует увеличить траты на полицию
Фото: Doug Mills/Consolidated News Photos/Global Look Press
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп прокомментировал призывы по сокращению финансирования полиции. Он заявил, что, напротив, хочет тратить на силовиков больше денег.
Политик призвал помнить о таких призывах людей, которые хотят чувствовать себя в безопасности. По его мнению, его вероятного оппонента Джо Байдена к этому привели социалисты.
"У радикальных левых демократов новая тема — «Сократить финансирование полиции». Помните об этом, когда вы не хотите преступлений, особенно против себя и своей семьи. Вот куда сонного Джо тащат социалисты. Я же полная противоположность, больше денег на правоохранительные органы!" — написал он в Twitter.
Акции протеста и беспорядки в американских городах спровоцировала гибель афроамериканца Джорджа Флойда 25 мая при задержании полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские заподозрили Флойда в попытке расплатиться в магазине фальшивым чеком. Как писал NEWS.ru, в ходе беспорядков погибли по меньшей мере 11 человек.
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В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , МВД , США
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