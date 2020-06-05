Трамп требует увеличить траты на полицию 

Политик призвал помнить о таких призывах людей, которые хотят чувствовать себя в безопасности. По его мнению, его вероятного оппонента Джо Байдена к этому привели социалисты.

"У радикальных левых демократов новая тема — «Сократить финансирование полиции». Помните об этом, когда вы не хотите преступлений, особенно против себя и своей семьи. Вот куда сонного Джо тащат социалисты. Я же полная противоположность, больше денег на правоохранительные органы!" — написал он в Twitter.

Акции протеста и беспорядки в американских городах спровоцировала гибель афроамериканца Джорджа Флойда 25 мая при задержании полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские заподозрили Флойда в попытке расплатиться в магазине фальшивым чеком. Как писал NEWS.ru, в ходе беспорядков погибли по меньшей мере 11 человек.