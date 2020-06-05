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«Нафтогаз» поблагодарил США за санкции против «Северного потока — 2» 

News.ru и ещё 1 46 минут назад
Украинский «Нафтогаз» обратился с благодарностью к американским сенаторам за намерение ввести санкции против «Северного потока — 2». Законопроект был внесён в сенат ранее.
Санкции коснутся страховых компаний судов, которые работают на прокладке газопровода. Документ получил поддержку пяти сенаторов, включая самого влиятельного — Теда Круза от Техаса.
«Нафтогаз» в ответ на это рассыпался в благодарностях «друзьям Украины», которые в 2019 году приняли закон о защите европейской экономической безопасности, а сейчас представили его «уточнённый вариант».
Как и в процессе принятия PEESA в 2019 году, «Нафтогаз» смог предоставить представителям конгресса и ключевым лицам в администрации президента Трампа важную информацию о способности России завершить «Северный поток — 2», — говорится в сообщении компании.
Если законопроект будет принят, это поможет окончательно остановить реализацию проекта, считает руководство «Нафтогаза».
Ранее NEWS.ru сообщал, что российская компания Nord Stream 2 начала анализировать возможные трудности, которыми грозит американский законопроект о новых санкциях против морского газопровода «Северный поток — 2», который свяжет «Газпром» с потребителями в Центральной Европе.
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В мире , Видео , Тед Круз , Нафтогаз , Администрация Президента РФ , Газпром , США
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