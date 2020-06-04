«Россия должна убраться с Ближнего Востока»

Россия должна "убираться с Ближнего Востока", поскольку она играет там "деструктивную роль", считает помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер.

"На протяжении 45 лет это было краеугольным камнем американской политики — держать русских подальше от Ближнего Востока. Сейчас они там, играют деструктивную роль. И мы, прямо говоря, думаем, что они должны убираться оттуда", — заявил Шенкер в ходе видеоконференции в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне.

Говоря о "соперничестве великих держав" в регионе, под которыми он понимает США, Россию и Китай, помощник госсекретаря отметил, что США "не заставляют эти страны делать какой-то выбор, но хотят, чтобы они знали, какие могут быть последствия в результате того выбора, который они делают".

Шенкер также повторил тезис действующего президента США Дональда Трампа о том, что администрация предыдущего президента Барака Обамы "приветствовала приход русских в Сирию" на помощь лидеру страны Башару Асаду , полагая, что это "затянет русских в трясину".

"Русские изменили ход войны, и режим Асада остается до сих пор. Честно говоря, я думаю, что это был провал (администрации Обамы)", — сказал помощник госсекретаря.

По его словам, успех в Сирии сподвигнул Россию к действиям в Ливии, где она сейчас "не играет продуктивной или стабилизирующей роли".

Россия с 2015 года по просьбе официальных сирийских властей оказывает военную и иную помощь Сирии в борьбе с терроризмом и восстановлением страны.

Касательно ситуации в Ливии, где внутренний вооруженный конфликт продолжается с 2011 года, Россия неоднократно заявляла, что не вмешивается в ситуацию на чьей-либо стороне этого конфликта и не оказывает военную помощь.