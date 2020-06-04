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В Госдепе потребовали от России «убраться с Ближнего Востока» 

РИА Новости 44 минуты назад
«Россия должна убраться с Ближнего Востока»
Фото: РИА Новости
Россия должна "убираться с Ближнего Востока", поскольку она играет там "деструктивную роль", считает помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер.
"На протяжении 45 лет это было краеугольным камнем американской политики — держать русских подальше от Ближнего Востока. Сейчас они там, играют деструктивную роль. И мы, прямо говоря, думаем, что они должны убираться оттуда", — заявил Шенкер в ходе видеоконференции в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне.
Говоря о "соперничестве великих держав" в регионе, под которыми он понимает США, Россию и Китай, помощник госсекретаря отметил, что США "не заставляют эти страны делать какой-то выбор, но хотят, чтобы они знали, какие могут быть последствия в результате того выбора, который они делают".
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Шенкер также повторил тезис действующего президента США Дональда Трампа о том, что администрация предыдущего президента Барака Обамы "приветствовала приход русских в Сирию" на помощь лидеру страны Башару Асаду, полагая, что это "затянет русских в трясину".
"Русские изменили ход войны, и режим Асада остается до сих пор. Честно говоря, я думаю, что это был провал (администрации Обамы)", — сказал помощник госсекретаря.
По его словам, успех в Сирии сподвигнул Россию к действиям в Ливии, где она сейчас "не играет продуктивной или стабилизирующей роли".
Россия с 2015 года по просьбе официальных сирийских властей оказывает военную и иную помощь Сирии в борьбе с терроризмом и восстановлением страны.
Касательно ситуации в Ливии, где внутренний вооруженный конфликт продолжается с 2011 года, Россия неоднократно заявляла, что не вмешивается в ситуацию на чьей-либо стороне этого конфликта и не оказывает военную помощь.
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В мире , Политика , Башар Асад , Барак Обама , Дональд Трамп , Госдеп США , Администрация США , Институт Ближнего Востока , США
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