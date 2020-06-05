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Россию не пригласили на торжества в Нормандии 

Вероника Полынина и ещё 4 10 минут назад
Россию не пригласили на торжества в Нормандии
Фото: РИА Новости
Посольство России в Париже не получало приглашения на празднование 76-й годовщины высадки союзников в Нормандии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя посольства.
«Российское посольство не получало приглашения на торжества в Нормандии», — сказали в посольстве.
Программа торжественных мероприятий по случаю 76-й годовщины высадки союзников в Нормандии претерпела существенные изменения из-за пандемии коронавируса.
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Большинство мероприятий были отменены. Те, что все же состоятся, пройдут при ограниченном числе участников, без ветеранов и зрителей.
Как сообщал «Рамблер», высадка союзных войск в Нормандии на севере Франции началась 6 июня 1944 года и позволила открыть Второй фронт против нацистских войск в Европе. На побережье Нормандии высадились 156 тысяч человек — эта десантная операция стала крупнейшей в истории.
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В мире , Политика , Нормандия
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