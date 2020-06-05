Россию не пригласили на торжества в Нормандии 

Посольство России в Париже не получало приглашения на празднование 76-й годовщины высадки союзников в Нормандии . Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя посольства.

«Российское посольство не получало приглашения на торжества в Нормандии», — сказали в посольстве.

Программа торжественных мероприятий по случаю 76-й годовщины высадки союзников в Нормандии претерпела существенные изменения из-за пандемии коронавируса.

Большинство мероприятий были отменены. Те, что все же состоятся, пройдут при ограниченном числе участников, без ветеранов и зрителей.

Как сообщал «Рамблер», высадка союзных войск в Нормандии на севере Франции началась 6 июня 1944 года и позволила открыть Второй фронт против нацистских войск в Европе. На побережье Нормандии высадились 156 тысяч человек — эта десантная операция стала крупнейшей в истории.