Белоруссия поблагодарила Соединенные Штаты 

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Вашингтон торжественно передал медицинские изделия белорусским военным. Американскую сторону на мероприятии представили временная поверенная в делах США Дженнифер Мур и атташе по вопросам обороны подполковник Шон Кайл. Белорусская сторона искренне поблагодарила американцев за помощь, пишет издание «Regnum».

Власти США безвозмездно передало в 432-й Главный клинический медицинский центр белорусских Вооруженных сил 1300 респираторных масок и 200 защитных очков. Как сказали американцы, чтобы остановить распространение коронавируса.

На встрече состоялись переговоры помощника министра обороны Белоруссии Олега Воинова с главой посольства США. Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество.

Эксперты утверждают, американцы под видом медицинской помощи пытаются наладить контакт с белорусскими политиками и военными, на которых хотят повлиять для ослабления связей с Москвой.

Ранее «Экспресс газета» писала, что Лукашенко объяснил отставку правительства Белоруссии.