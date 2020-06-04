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Белоруссия поблагодарила Соединенные Штаты 

Экспресс газета и ещё 1 20 минут назад
Белоруссия поблагодарила Соединенные Штаты
Фото: РИА Новости
Вашингтон торжественно передал медицинские изделия белорусским военным. Американскую сторону на мероприятии представили временная поверенная в делах США Дженнифер Мур и атташе по вопросам обороны подполковник Шон Кайл. Белорусская сторона искренне поблагодарила американцев за помощь, пишет издание «Regnum».
Власти США безвозмездно передало в 432-й Главный клинический медицинский центр белорусских Вооруженных сил 1300 респираторных масок и 200 защитных очков. Как сказали американцы, чтобы остановить распространение коронавируса.
На встрече состоялись переговоры помощника министра обороны Белоруссии Олега Воинова с главой посольства США. Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество.
Эксперты утверждают, американцы под видом медицинской помощи пытаются наладить контакт с белорусскими политиками и военными, на которых хотят повлиять для ослабления связей с Москвой.
Ранее «Экспресс газета» писала, что Лукашенко объяснил отставку правительства Белоруссии.
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Комментарии
В мире , Олег Воинов , ИА REGNUM , США
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