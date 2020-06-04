Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США во время протестов пострадали 114 полицейских 

Газета.Ru 20 минут назад
В США во время протестов пострадали 114 полицейских
Фото: AP
Во время протестов в США, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, пострадали 114 правоохранителей. Об этом сообщил генпрокурор Уильям Барр
По его данным, различные травмы во время протестов получили 114 представителей правоохранительных органов, из них 22 человека были госпитализированы. Медики диагностировали у них серьезные травмы головы и сотрясение мозга.
"Получили ранения в том числе федеральные агенты, и многие из них были ранены у Белого дома", — цитирует Барра РИА "Новости".
Протесты начались в Штатах после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца 25 мая. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.
Видео дня. Билан нарушил самоизоляцию ради вечеринки королевы Tik Tok
Газета.Ru: последние новости
В Японии призвали отобрать у России все Южные Курилы В Японии призвали отобрать у России все Южные Курилы Лукашенко рассказал о "хряке" и "свиноматке" в президентской гонке Лукашенко рассказал о "хряке" и "свиноматке" в президентской гонке Подходы к Белому дому в Вашингтоне перегородили военной техникой Подходы к Белому дому в Вашингтоне перегородили военной техникой
В мире , Уильям Барр , МВД , РИА Новости , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Уволенная соведущая ответила Соловьеву
Уволенная соведущая ответила Соловьеву
Россия совершила новый прорыв в разработке истребителей
Россия совершила новый прорыв в разработке истребителей
Украина передала ФРГ доказательства присутствия РФ в Донбассе
Украина передала ФРГ доказательства присутствия РФ в Донбассе
«Два года продолжалась эта травля»
«Два года продолжалась эта травля»
На протестующих в США сбросили облученных самцов мух
На протестующих в США сбросили облученных самцов мух
Видео
В российском городе прогремел взрыв
00:43
В российском городе прогремел взрыв
Происшествия Криминал
Экстренная посадка Ми-38 в Подмосковье попала на видео
00:32
Экстренная посадка Ми-38 в Подмосковье попала на видео
Происшествия
Успешный старт ракетоносителя Falcon 9 попал на видео
00:21
Успешный старт ракетоносителя Falcon 9 попал на видео
Наука и техника
Опубликовано видео с места нападения на школу в Китае
00:45
Опубликовано видео с места нападения на школу в Китае
Происшествия В мире
Опубликовано видео нанесения удара Су-34 бетонной бомбой
00:52
Опубликовано видео нанесения удара Су-34 бетонной бомбой
Армия Оружие
Фото Галкина смутило фанатов
00:08
Фото Галкина смутило фанатов
Шоу-бизнес
Собянин обрадовал москвичей
Собянин обрадовал москвичей
Новости Москвы Погода
В деле об убийстве Флойда нашли странные совпадения
02:27
В деле об убийстве Флойда нашли странные совпадения
Происшествия
Опубликовано видео снесшего рыбацкий поселок оползня
00:19
Опубликовано видео снесшего рыбацкий поселок оползня
В мире Происшествия
Появилось видео успешных испытаний вакцины
00:56
Появилось видео успешных испытаний вакцины
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение