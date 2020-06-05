«Гейтс намерен контролировать и уничтожать людей» 

Как сообщал «Рамблер», ранее в мире распространились теории заговора о том, что основатель и экс-глава Microsoft Билл Гейтс хочет чипировать людей при помощи прививок от коронавируса. Сам бизнесмен назвал эти теории «сумасшедшими», «антинаучными» и разжигающими вражду между людьми.

Депутат Госдумы подчеркнул, что «Гейтс лукавит».

«Он вкладывает большие деньги в сокращение человеческого рода, проводит политику от имени государства и олигархов США. Осуществляет руководство медицинскими программами по всему миру, причем специфического свойства. Ему сказать нечего, вот он ничего и не говорит. В интервью он так и говорит: «Опровергнуть это невозможно, поэтому я и не буду», — заявил он.

Федоров высказал мнение, что при помощи прививок Гейтс намерен «контролировать человечество» и, если люди «не будут выполнять приказ из Вашингтона, их будут физически уничтожать».