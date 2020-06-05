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«Гейтс намерен контролировать и уничтожать людей» 

Алиса Селезнёва и ещё 54 16 минут назад
«Гейтс намерен контролировать и уничтожать людей»
Фото: Reuters
Американский бизнесмен Билл Гейтс лукавит, говоря о том, что не собирается проводить чипирование людей под видом вакцинации. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявил депутат Госдумы Евгений Федоров.
Как сообщал «Рамблер», ранее в мире распространились теории заговора о том, что основатель и экс-глава Microsoft Билл Гейтс хочет чипировать людей при помощи прививок от коронавируса. Сам бизнесмен назвал эти теории «сумасшедшими», «антинаучными» и разжигающими вражду между людьми.
Депутат Госдумы подчеркнул, что «Гейтс лукавит».
«Он вкладывает большие деньги в сокращение человеческого рода, проводит политику от имени государства и олигархов США. Осуществляет руководство медицинскими программами по всему миру, причем специфического свойства. Ему сказать нечего, вот он ничего и не говорит. В интервью он так и говорит: «Опровергнуть это невозможно, поэтому я и не буду», — заявил он.
Федоров высказал мнение, что при помощи прививок Гейтс намерен «контролировать человечество» и, если люди «не будут выполнять приказ из Вашингтона, их будут физически уничтожать».
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В мире , Политика , Билл Гейтс , Евгений Федоров , Госдума , Microsoft , Радиостанция "Говорит Москва"
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