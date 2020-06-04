Меркель приняла судьбоносное решение 

Отвечая на вопрос журналистов о готовности пойти на пятый срок, Меркель заявила, что ее решение не выдвигать свою кандидатуру «очень твердое», и она даже не думает о подобном варианте.

Ранее глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер рассказал, что в последнее время все чаще слышит мнение о том, что Меркель следует остаться, поскольку она хорошо справляется с руководством страной во время пандемии.

Как сообщал «Рамблер», в 2018 году объявила о планах покинуть пост главы правительства и отказаться от поста председателя ХДС на фоне выборов в федеральной земле Гессен, где ХДС набрала 27,2%, а входящая с ней в коалицию социал-демократическая партия показала худший результат с 1946 года — 19,6%. Текущий срок Ангелы Меркель на посту канцлера Германии заканчивается в 2021 году.