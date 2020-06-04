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Меркель приняла судьбоносное решение 

Вероника Полынина и ещё 3 40 минут назад
Меркель приняла судьбоносное решение
Фото: Reuters
Ангела Меркель отвергла возможность очередного выдвижения своей кандидатуры на пост канцлера Германии, передает ТАСС.
Отвечая на вопрос журналистов о готовности пойти на пятый срок, Меркель заявила, что ее решение не выдвигать свою кандидатуру «очень твердое», и она даже не думает о подобном варианте.
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Ранее глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер рассказал, что в последнее время все чаще слышит мнение о том, что Меркель следует остаться, поскольку она хорошо справляется с руководством страной во время пандемии.
Как сообщал «Рамблер», в 2018 году объявила о планах покинуть пост главы правительства и отказаться от поста председателя ХДС на фоне выборов в федеральной земле Гессен, где ХДС набрала 27,2%, а входящая с ней в коалицию социал-демократическая партия показала худший результат с 1946 года — 19,6%. Текущий срок Ангелы Меркель на посту канцлера Германии заканчивается в 2021 году.
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В мире , Хорст Зеехофер , Ангела Меркель , МВД , ИТАР-ТАСС , Германия
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