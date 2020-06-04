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Названный хряком белорусский политик ответил Лукашенко 

Lenta.ru 18 минут назад
Названный хряком политик ответил Лукашенко
Фото: @tsepkalo.official
Претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что не слышал прозвучавшего в его адрес сравнения с хряком со стороны действующего главы государства Александра Лукашенко, однако считает, что такое поведение главы государства вполне естественно. Об этом пишет портал «Белорусские новости».
"Хряк и свиноматка": Лукашенко обрушился на оппонентов
По его словам, во время политической кампании белорусы станут свидетелями «многих обвинений, оскорблений и, возможно, так сказать, и унижений».
«Но я как раз и иду в эту кампанию для того, чтобы из политической жизни Белоруссии изъять заносчивость, изъять грубость, изъять высокомерие, изъять то, что мы видим на протяжении достаточно продолжительного периода времени», — сказал Цепкало, добавив, что он хотел бы вернуть уважительное отношение жителей республики друг к другу.
Политик считает, что даже в ситуации, когда гражданин взаимодействует с чиновником самого низкого уровня, он не должен сталкиваться с хамским и грубым отношением к себе. «В этом идеал государства, идеал, к которому мы будем стремиться, который я вижу в новой Белоруссии, в Белоруссии будущего», — подчеркнул Цепкало.
Ранее 4 июня Лукашенко сравнил своего потенциального оппонента на назначенных на 9 августа президентских выборах с хряком. Он вспомнил слова Цепкало о том, что когда-то глава государства вызывал доверие у матери оппозиционера благодаря знанию о том, сколько поросят рождается от свиноматки. «Он просто не понимает, что количество рожденных поросят от свиноматки и их качество не зависят от свиноматки. Это еще и зависит от хряка. И если будет такой хряк, как этот человек, то будут мертворожденные поросята», — сказал Лукашенко.
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Комментарии 2
В мире , Александр Лукашенко
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