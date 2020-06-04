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Предсказавшая протесты в США экстрасенс дала прогноз о будущем Трампа 

Деловая газета «Взгляд» 33 минуты назад
Экстрасенс предсказала будущее Трампа
Фото: Reuters
Экстрасенс Дарья Миронова, предсказавшая несколько недель назад массовые протесты в США, предрекла победу Дональда Трампа на президентских выборах в стране.
«Он переизберется на следующий срок», — передает ФАН слова экстрасенса.
По ее словам, массовые беспорядки и столкновения с полицией в американских городах постепенно прекратятся в связи с мерами, предпринимаемыми администрацией Соединенных Штатов.
«Сейчас ситуация сойдет на нет. В ближайшие две недели будет проведена реформа. Трамп примет новый закон», — добавила Миронова.
Также она подчеркнула, что, несмотря на «мощный раскол», распада США не предвидится. Спровоцировать бунтовщиков на вторую часть протестов может недовольство ситуацией в американской экономике.
«Будет затишье, а потом опять начнутся столкновения из-за финансовых проблем, из-за системы, которая прогнила», — рассказала экстрасенс.
Кроме того, Миронова предсказала, что «откроется закулиса с коленопреклоненным раскаиванием белых американцев перед чернокожими». Так, будет «выявлено, что это театральная постановка».
Проблемы она «увидела» также и в Евросоюзе.
«Будут проблемы в Париже, произойдут столкновения с мигрантами», — считает она. Помимо прочего, протесты коснутся и Лондона, хотя они не будут такими масштабными.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассуждала, как пандемия вмешалась в ход президентской кампании и почему стала триггером, который запустил непоправимые последствия и грозит подорвать весь экономический рост, который Трамп собирался использовать как основание для своего переизбрания.
Напомним, американские СМИ уже заявляли о страхе Трампа перед возможностью срыва его переизбрания из-за второй вспышки нового коронавируса, которая, как ожидают специалисты, может произойти осенью.
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Комментарии 8
В мире , Дарья Миронова , Дональд Трамп , ЕС , Деловая газета "Взгляд" , США
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