Турция пообещала помочь правительству Ливии 

Эрдоган добавил, что страны также договорились заниматься исследованием скважин и добычей нефти в восточной части Средиземного моря.

Президент подчеркнул, что глава Ливийской национальной армии (ЛНА), фельдмаршал Халифа Хафтар — это «самое большое препятствие на пути к миру». По мнению Эрдогана, урегулировать конфликт в стране можно только с помощью политических договоренностей под наблюдением ООН

Ранее ПНС объявило о восстановлении полного контроля над административными границами Триполи. Силы Хафтара пытались захватить ливийскую столицу на протяжении последнего года, сейчас они отступают.

Обстановка в стране обострилась после того, как в апреле Ливийская национальная армия заявила о принятии на себя власти в стране. В настоящее время армия Хафтара борется с силами ПНС, на стороне которых выступает Турция, обеспечивая ПНС техникой, боеприпасами и поддержкой с воздуха. Подконтрольные ЛНА войска поддерживают Египет и Саудовская Аравия, ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ — последние, по некоторым данным, поставляли армии технику, в том числе приобретенную у России.