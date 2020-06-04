Джонсон пообещал жителям Гонконга гражданство

Напомним, что после протестов 2019 года в Гонконге официальный Пекин решил изменить местное законодательство, чтобы избежать массовых беспорядков в городе. Однако западные страны предупредили Китай, что он получил Гонконг в свою юрисдикцию в 1997 году при условии, что принцип «одна страна — две системы» будет действовать как минимум до 2047 года. Но подготовленное в Пекине изменение к законодательству на Западе считают нарушением данного принципа.

Гонконг был британской колонией и влияние этой страны в данном городе еще сохраняется. Не даром протестующие в Гонконге против закона об экстрадиции еще в сентябре 2019 года просил официальный Лондон предоставить им британское гражданство.