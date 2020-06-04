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В Йемене неизвестные расстреляли стрингера Ruptly 

RT на русском и ещё 1 28 минут назад
В Йемене неизвестные расстреляли стрингера Ruptly
Фото: RT на русском
В Йемене неизвестные расстреляли стрингера Rutply Набиля Хассана аль-Каити рядом с его домом в Адене.
Стрингер периодически снимал для RT сюжеты, а также работал с другими агентствами.
У его осталось трое детей и беременная жена.
В Rutply отметили, что аль-Каити был трудолюбивым и преданным журналистом, который отлично справился с освещением конфликта в регионе.
«Эта ужасная потеря суровое напоминание об опасностях, с которыми сталкиваются все журналисты по всему миру, стремясь просто сказать правду и рассказать об ужасах, с которыми сталкиваются миллионы людей», — говорится в сообщении видеоагентства.
Ruptly выразило готовность оказать помощь близким аль-Каити.
30 июля 2017 года во время выполнения редакционного задания журналист Халед аль-Хатыб, сотрудничавший с RT Arabic, попал под обстрел со стороны террористов ИГ* в сирийской провинции Хомс.
В своих репортажах он освещал бои правительственных сил Сирии с боевиками. Халеду аль-Хатыбу было 25 лет.
В память о погибшем журналисте была учреждена премия Khaled Alkhateb International Memorial Awards.
*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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В мире , Происшествия , Исламское государство , Аден , Йемен
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