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Греция готова воевать с Турцией 

Павел Тиунов и ещё 4 45 минут назад
Страна из ЕС приготовилась к войне с Турцией
Фото: Reuters
Министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявил, что решение греко-турецкого конфликта может перетечь в вооруженное противостояние, и греческая армия полностью к этому готова, сообщает РИА Новости. Поводом для резкого заявления, по его словам, стали участившиеся в последнее время провокации со стороны Турции.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Турция заявила, что получила лицензию на разработку месторождений углеводородов в непосредственной близости от греческих островов. Власти Греции отметили, что турки собираются вести добычу на греческом континентальном шельфе и назвали выдачу разрешения «провокацией».
Министр обороны Никос Панайотопулос отметил, что Турция в последнее время ведет себя «агрессивно», но у Греции есть способ «справиться с таким поведением».
«С одной стороны, использовать все свое дипломатическое оружие, а с другой стороны, обеспечить увеличение сдерживающей силы Вооруженных сил», — пояснил он.
На вопрос журналистов, означают ли его слова, что Греция готовится к ведению боевых действий, Панайотопулос ответил: «Именно так!». Он подчеркнул, что греческие власти не хотят войны, но будут отстаивать суверенные права своей страны.
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В мире , Армия , Мигранты , Нефть и газ , РИА Новости , Греция , Турция
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