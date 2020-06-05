Страна из ЕС приготовилась к войне с Турцией

Министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявил, что решение греко-турецкого конфликта может перетечь в вооруженное противостояние, и греческая армия полностью к этому готова, сообщает РИА Новости. Поводом для резкого заявления, по его словам, стали участившиеся в последнее время провокации со стороны Турции.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Турция заявила, что получила лицензию на разработку месторождений углеводородов в непосредственной близости от греческих островов. Власти Греции отметили, что турки собираются вести добычу на греческом континентальном шельфе и назвали выдачу разрешения «провокацией».

Министр обороны Никос Панайотопулос отметил, что Турция в последнее время ведет себя «агрессивно», но у Греции есть способ «справиться с таким поведением».

«С одной стороны, использовать все свое дипломатическое оружие, а с другой стороны, обеспечить увеличение сдерживающей силы Вооруженных сил», — пояснил он.

На вопрос журналистов, означают ли его слова, что Греция готовится к ведению боевых действий, Панайотопулос ответил: «Именно так!». Он подчеркнул, что греческие власти не хотят войны, но будут отстаивать суверенные права своей страны.