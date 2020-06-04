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Названы 7 стран Европы для отдыха этим летом 

Мария Иванова 4 июня 2020
Названы 7 стран Европы для отдыха этим летом
Фото: Reuters
Телеканал CNBC рассказал о семи странах Европы, которые готовы принять туристов летом 2020 года. Канал подчеркнул, что посетить их смогут только жители тех государств, в которых заболеваемость новым коронавирусом находится под контролем.
Первой в списке CNBC значится Португалия. Ранее министр иностранных дел страны Аугусто Сантос Сильва заявил, что в его стране уже ждут туристов.
По его словам, на людей, въезжающих в Португалию, не будет распространяться карантин, но они будут проходить «проверки здоровья». О каких именно проверках идет речь, он не уточнил. По последним данным, в Португалии выявили 33 261 случай коронавируса, 1447 человек умерли, 20 079 излечились.
Греция заявила о готовности возобновить туристический сезон с 15 июня, а с 1 июля страна планирует приступить к постепенному восстановлению международных рейсов. Показатели заболеваемости коронавирусом в Греции — одни из самых низких в Европе. За все время там выявили 2937 зараженных, 179 из них умерли, 1374 человека излечились. Страна уже начала ослаблять ограничения и открыла более 500 пляжей.
Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил, что туристов начнут пускать в страну с июля. С 1 июля иностранным путешественникам больше не придется проходить 14-дневный карантин по прибытии в страну. В Испании коронавирус выявили у 240 326 человек, 27 128 из них умерли, 150 376 выздоровели. В конце мая страна объявила, что ежедневный прирост смертей от коронавируса упал ниже ста человек впервые за два месяца.
Италия с 3 июня возобновила межрегиональные и международные перевозки. С этого момента также отменили 14-дневный карантин, но только для въезжающих в Италию граждан шенгенской зоны. В Италии за все время зарегистрировали 233 836 человек с коронавирусом, 33 601 из них умерли, 160 938 выздоровели.
Швеция не вводила жестких мер из-за коронавируса и сохранила границы открытыми. Однако в стране действует временный запрет на въезд людей из всех стран, кроме граждан ЕС, Великобритании, Норвегии, Исландии, Лихтенштейна и Швейцарии. В Швеции выявили 40 803 зараженных коронавирусом, 4 542 из них скончались.
Нидерланды также не закрывали границы для туристов из стран Шенгенской зоны. Гражданам Великобритании тоже разрешен въезд в страну, но необходимы документы о состоянии здоровья. Нидерланды подтвердили 46 939 случаев коронавируса и 5 996 смертей.
Границы Исландии остаются открытыми для туристов из стран Шенгенской зоны, но им придется пройти 14-дневный карантин.
Правительство Исландии рассчитывает ослабить ограничения не позднее 15 июня. Затем в стране начнут предлагать тестирование в качестве альтернативы карантину для путешественников. В Исландии за все время выявили 1 806 зараженных, десять из них умерли, 1 794 выздоровели.
Как сообщал «Рамблер», ранее посол Италии в России Паскуале Терраччано заявил, что в Риме рассчитывают открыть въезд для российских туристов с 15 июня.
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Комментарии
В мире , Педро Санчес , ЕС , Греция , Португалия
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