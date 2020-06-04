Таксисты побили украинских военных в Донбассе 

В Донбассе произошли две стычки таксистов с украинскими военными, из каждого конфликта таксисты вышли победителями. Об этом сообщает «Донбасс Сегодня».

По данным издания, массовая драка произошла из-за разграбления продуктовых магазинов в поселке Бердянское Волновахского района украинскими военными.

Как утверждает «Донбасс Сегодня», позже военные снова попытались отправиться за алкоголем и продуктами, но таксисты перекрыли им дорогу на въезде в поселок. В результате конфликта трое бойцов получили травмы.

Как писал «Рамблер», ранее в ЛНР рассказали, что в Станично-Луганском районе украинская военная служба правопорядка остановила трех солдат, сбежавших из-под изоляции за самогоном. Военнослужащих задержать не удалось, они оказали сопротивление. В ЛНР утверждают, что сейчас они находятся в бегах.