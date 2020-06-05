Трамп «иначе взглянул» на торговую сделку с Китаем

"Чернила еще не высохли на этом соглашении, когда проникла эпидемия. Что происходит? Эпидемия просачивается из Китая. Что такое? Так что, наверное, я смотрю на эту сделку несколько иначе, чем три месяца назад", — сказал он в пятницу журналистам.

Тем не менее, Трамп повторил, что это хорошая сделка и что Китай много покупает у США.

"Я хотел бы ладить с Китаем. Не знаю, свершится ли это. Мы дадим вам знать", — добавил американский президент.

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