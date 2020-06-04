Назначен новый премьер-министр Белоруссии 

Новым премьер-министром Белоруссии назначен председатель Государственного военно-промышленного комитета Роман Головченко, передает Telegram-канал «Пул Первого».
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пояснил, что бывший премьер Сергей Румас не войдет в новый состав правительства.
«Больших претензий нет, но человек хочет заниматься бизнесом. Я приветствую!» — пояснил Лукашенко.
Белорусское правительство было отправлено в отставку 3 июня. Лукашенко объяснил это предстоящими президентскими выборами, которые запланированы на 9 августа.