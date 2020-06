В сети появился ранее неизвестный рассказ Хемингуэя 

Издание The New Yorker опубликовало ранее неизвестный рассказ Эрнеста Хемингуэя про охоту на огромного марлина.

Рассказ под названием Pursuit As Happiness («Радости охоты») обнаружил внук писателя Шон Хемингуэй. Он рассказал The New Yorker, что во время работы над новым изданием книги «Старик и море» в библиотеке Джона Ф. Кеннеди наткнулся на богатый архив рукописей, писем и фотографий. Среди этих документов была машинописная рукопись с заметками Эрнеста Хемингуэя.