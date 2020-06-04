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В сети появился ранее неизвестный рассказ Хемингуэя 

RT на русском и ещё 7 1 час назад
В сети появился ранее неизвестный рассказ Хемингуэя
Фото: © Gulfiya Mukhamatdinova Gettyimages.ru
Издание The New Yorker опубликовало ранее неизвестный рассказ Эрнеста Хемингуэя про охоту на огромного марлина.
Рассказ под названием Pursuit As Happiness («Радости охоты») обнаружил внук писателя Шон Хемингуэй. Он рассказал The New Yorker, что во время работы над новым изданием книги «Старик и море» в библиотеке Джона Ф. Кеннеди наткнулся на богатый архив рукописей, писем и фотографий. Среди этих документов была машинописная рукопись с заметками Эрнеста Хемингуэя.
Шон подчеркнул, что, наряду с несколькими автобиографическими историями о Второй мировой войне, это одна из немногих историй Хемингуэя, которая осталась неопубликованной. Он предположил, что писатель работал над рассказом в период с 1936 по 1956 годы.
Найденная рукопись не была озаглавлена самим автором, поэтому название выбрал сын писателя Патрик. Как отмечает The New Yorker, с таким же заголовком была опубликована четвёртая часть книги Хемингуэя «Зелёные холмы Африки». По мнению Шона, «Радости охоты» — удачное название для этого рассказа, потому что речь в нём идёт не столько о том, как поймать рыбу, сколько о радости, которую приносит рыбалка.
Рассказ «Радости охоты» войдёт в новое издание книги «Старик и море», которое будет опубликовано в этом году.
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В мире , Другое , Борис Акунин , Джон Кеннеди , Эрнест Хемингуэй , Валерий Фокин , газета "Известия"
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