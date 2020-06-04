Россия, Китай и Турция празднуют «крах» США

Турцию, Россию и Китай. Автор The Jerusalem Post Сет Францман заявил , что авторитарные режимы по всему миру злорадствуют по поводу развернувшегося в США хаоса. По его мнению, новости о проблемах американцев обрадовали Иран

Францман отметил, что США стали самой могущественной страной в мире после распада СССР. Однако Россия, Китай, Иран и Турция ждали момента, когда мир станет многополярным снова. Они стремились к более тесному сотрудничеству и часто посещали глобальные форумы, на которых США не присутствуют.

Францман заявил, что для координации усилий против США во всех этих странах есть хорошо финансируемые государственные СМИ. Политика этих стран, по его мнению, заключается в том, чтобы медленно подрывать США и ждать, когда Штаты станут достаточно слабыми.

Автор материала обратил внимание, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган «пытался извлечь выгоду» из беспорядков в США, заявив, что Америка является частью «несправедливого мирового порядка». Аналогичные заявления сделал и бывший президент Ирана, рассуждавший о «высокомерии» США.

«Слава богу, того, что происходит в Америке, у нас не происходит. Слава богу», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Российский сенатор Алексей Пушков , написал в твиттере, что США начинают «сыпаться».

«Цель Турции, Ирана, Китая и России во время нынешних кризисов в США состоит в том, чтобы использовать это в своих интересах ради выгоды», — заявил Францман.

По его словам, союзники США опасаются, что хаос в стране помешает американцам сосредоточить свои силы и средства за рубежом.

«Это значит, что все те, кто ждал, пока США сократят свое присутствие, устремятся заполнять вакуум», — заключил он.

По его мнению, Россия и Иран уже устремились в сторону Афганистана, также Россия вместе с Турцией начали действовать в Ливии.

Как сообщал «Рамблер», афроамериканец Джордж Флойд скончался в Миннеаполисе при задержании 25 мая. Полицейский прижимал шею лежащего Флойда коленом к земле.

Афроамериканца задержали после обращения в полицию продавца супермаркета: он заподозрил, что Флойд расплатился с ним поддельной купюрой. Полицейскому позже предъявили обвинение в непредумышленном убийстве.

Гибель Флойда спровоцировала массовые протесты в Миннеаполисе, которые распространились на другие города. Позже акции протеста начали сопровождаться погромами.