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Американские генералы пошли наперекор Трампу 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 10 1 час назад
Американские генералы пошли наперекор Трампу
Фото: ТАСС
Расчеты Трампа на то, что усмирить бурлящий на улицах бунт чернокожих ему поможет американская армия, похоже, не оправдались. По крайней мере, высокопоставленные военные США, в том числе сам министр обороны, выступили против своего президента. Как это произошло — и почему военнослужащие поставили под сомнение авторитет верховного главнокомандующего?
В американских городах продолжаются протесты и погромы из-за смерти Джорджа Флойда, к которому полицейские применили излишнюю силу. И эти протесты усугубляются тем, что в ряде штатов и городов (том же Миннеаполисе, где и произошел трагический инцидент) губернаторы-демократы встали на сторону не всех своих граждан, а только своего электората — левых радикалов и чернокожих. Видео мэра Миннеаполиса, рыдающего на фоне золотого гроба с незнакомым ему до нынешних событий преступником-рецидивистом (умершим на самом деле не от удушения полицейским, а от смешения в крови наркотиков и алкоголя), является прекрасной тому иллюстрацией.
И в эти неспокойные для США дни президент Трамп — самодур, хам и циник — стал для американского народа островком надежды в бушующем море политкорректных идиотов и популистов. 1 июня президент выступил с программной речью. В ней он назвал погромщиков террористами.
Трамп призвал губернаторов навести порядок у себя в штатах — или отойти в сторонку и смотреть за тем, как «я использую вооруженные силы и быстро решу проблему за них» (а у Трампа есть полномочия для применения армии внутри страны в рамках «Закона о восстании» 1807 года). Кроме того, президент США объявил о том, что выводит на улицы военных, и «каждый, кто посягает на чужую жизнь и собственность, будет арестован и наказан по всей строгости закона». Министр обороны Марк Эспер назвал этот подход «тотальным доминированием на поле боя».
Ряд политиков поддержали это решение. Да, у военных нет навыков обращения с задержанными преступниками и соблюдения их прав, однако они обучены защищать жизни и общаться с террористами — а погромщики в США являются именно террористами.
«Посмотрим, как будут вести себя анархисты, когда окажутся против 101-й воздушно-десантной дивизии», — заявил сенатор Том Коттон.
Однако решение Трампа все же неоднозначное. В истории США были случаи, когда армия использовалась для наведения порядка в стране (например, во время урагана Катрина), однако само это использование противоречит как демократическим традициям, так и принципу разделения властей. Поэтому Трамп ходит по очень тонкому льду. Что демократы и либералы, которым нечем крыть образ «сильного президента, наводящего порядок в стране», используют любую его ошибку для дискредитации этого образа. А для этого всего-то и надо что заменить в нем прилагательное «сильный» на «авторитарный» или того хуже «диктаторский». Но Трамп этого не понял — и теперь расплачивается за это.
Цена фотосессии
Ошибку, которую от него так ждали демократы, он совершил в тот же самый день — 1 июня. Ради того, чтобы в поддержку своей речи с Библией сфотографироваться на фоне поврежденной в ходе протестов церкви святого Иоанна (одной из самых известных в США), он приказал очистить от протестующих вашингтонский парк Лафайет. Мирных, между прочим, протестующих, которых разгоняли силой и с применением специальных средств (например, газа и светошумовых гранат). После чего там состоялась фотосессия с участием Трампа, а также членов его кабинета — создавая образ людей, на чьей стороне Бог, пострадавший от действий бунтовщиков.
Журналисты же обрисовали словами свой образ — президент применил силу против безоружных протестующих и нарушил Первую поправку (гарантирующую свободу мирных собраний) не ради спасения «жизней и собственности», но просто ради того, чтобы цинично поэксплуатировать религиозные моменты для пиара собственной политики. И призвали осудить Трампа не только гражданских и священников (собственно, епископ Марианн Будде, в чьем ведении и находится эта церковь, осудила, заявив, что «президент использовал Библию, самый священный текст в иудейско-христианской традиции… как аргумент для своего послания, противоречащего всему тому, чему учил Иисус»), но и военных.
С газет и телеэкранов эксперты и журналисты призывали генералов «найти в себе смелость» и «выступить против Трампа» в защиту страны и конституции, поскольку Трамп, по их словам, якобы хочет узурпировать власть, стать авторитарным лидером. Ведь тогда любой мирный протест против него будет сопряжен с опасностью для жизни.
И генералы выступили.
«Армия США не должна использоваться против американских граждан и не должна использоваться для достижения чьих-то узкопартийных интересов», — заявил бывший министр обороны США Уильям Перри.
«Движение США в антилиберализм возможно началось 1 июня 2020 года. Запомните эту дату. Не исключено, что она ознаменовала начало конца американского эксперимента», — заявил бывший командующий американскими войсками в Афганистане генерал Джон Аллен. По его словам, армия США не должна участвовать в этом движении.
«Последнее, что сейчас нужно стране и вооруженным силам — это американские солдаты, по воле президента нападающие на американских граждан», — говорит Джон Аллен.
Генералы обвиняют Трампа в том, что он извращает причины кризиса — связывает его с действиями афроамериканцев и словно не обращает внимание на проблему существующего в США расизма. И если уж кого признавать в США террористами, то это не левых из «Антифа», а группировки белых националистов. И генералов (являющихся частью нынешней американской политической элиты) можно понять.
Да, не белые нацисты сейчас громят улицы городов и занимаются настоящим терроризмом в отношении американских граждан — но их политически корректно критиковать, набирая на этом политические очки в счет своей будущей политической карьеры. Тем более что многие критики из числа отставных военных тесно связаны с Демократической партией — Перри был министром обороны при Билле Клинтоне, а Джон Аллен занимал свои посты при Обаме, а сейчас возглавляет аффилированный с демократами Институт Брукингса.
Вовремя предвидел?
Некоторые критики Трампа из числа высокопоставленных военных руководствовались, возможно, иными мотивами — личными обидами. Генерал Джеймс «Бешеный пес» Мэттис — бывший министр обороны при Трампе, которого президент уволил по причине чрезмерного бешенства в внешнеполитических вопросах — тоже открыто встал на сторону «протестующих». По его словам, протестующие требуют лишь равенства людей перед законом. А милитаризация ответа, которую затеял Трамп, якобы лишь создаст конфликт между армией и гражданским населением.
Более того — Мэттис заявил, что «Трамп является первым президентом на моей памяти, которые пытается нас разделить», и тем самым сравнил его с Гитлером, который пытался победить своих противников через использование метода «разделяй и властвуй». Америка же, по мнению генерала, должна объединиться — но без Трампа.
Однако не критика Мэттиса была самым неприятным моментом для Трампа во всей этой истории. Военные призвали Пентагон выступить против планов Трампа — и Пентагон выступил.
Министр обороны США Марк Эспер — тот самый, который говорил о «доминировании» — уже заявил, что лично он не поддерживает применение «Закона о восстании». По его словам, армия должна использоваться «только в крайней ситуации, только как акт последней надежды — а такой ситуации пока нет». Он дал понять, что присяга военных подразумевала защиту конституции — в том числе и первой поправки, гарантирующих свободу собраний и право на протест против действия властей.
И это уже проблема, от которой не отмахнешься как от Мэттиса оскорбительным твитом или даже увольнением Эспера (о чем Трамп якобы сейчас подумывает и от чего его сейчас отговаривают многочисленные союзники из числа конгрессменов-республиканцев). Здесь налицо коллективное нежелание действующих военных использовать свои полномочия по приказу президента Трампа. Президента, который может уйти уже через полгода, оставив армию расхлебывать последствия боевых действий против пусть и деклассированных, но все же американских граждан.
Пока что они высказывают лишь недовольство — однако если Трамп не предпримет срочные действия по переубеждению или успокоению военных, то заголовок статьи Аль-Джазиры «Бунт генералов» может превратиться из чьей-то больной фантазии в объективную американскую реальность.
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Комментарии 3
В мире , Ближний Восток , Конфликты , Латинская Америка , Статьи , США , Массовые беспорядки , Марк Эспер , Иисус Христос , Том Коттон , Джон Аллен , Уильям Перри , Билл Клинтон , Демократическая партия США , Пентагон , Институт Брукингса
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